Zayıflamak isteyenin bir numarası: enerji metabolizmasına katkı, şok savunma! İlk kaşıkta savaş başlıyor

Bamya tohumları Abelmoschus esculentus adı verilen bir bitkinin tohumlarıdır. Bu bitki genel olarak sıcak iklimlerde yetişir. Asya, Afrika ve Orta Doğu mutfaklarında sıklıkla kullanılır. İşte bamya tohumlarının sağlık açısından faydaları:

Zengin Lif İçeriği

Bamya tohumları protein, lif, vitamin ve mineral bakımından zengindir. Bitki bazlı bir protein kaynağı şeklinde önemli bir rol oynar. Protein kas gelişiminde, onarımında ve genel vücut fonksiyonunda da önemli bir rol oynamaktadır.

Bamya tohumları sindirim sağlığı açısından önemli olan lif bakımından zengindir. Sindirimi düzenler, tokluk sağlar, aynı zamanda da kolesterol seviyesini dengeler. Lif ve antioksidanlar kolesterol seviyelerini düzenlemekle kalmaz kalp sağlığını da destekler. Diyet lifinin kan şekeri seviyesini dengelemedeki rolü nedeniyle bamya tohumları diyabet tedavisinde etkilidir.

Kilo Kontrolüne Yardımcı Olur

Yüksek lif içeriğiyle kilo kontrolüne yardımcı olan bamya tohumları, kendinizi tok hissetmenizi sağlar ve aşırı yeme eğiliminizi azaltır. Bamya tohumları özellikle A, C ve B vitaminleri bakımından zengindir. Bu vitaminler bağışıklık sistemini güçlendirmekle birlikte cilt sağlığını destekler, enerji üretimine de katkı sağlar.

Bamya tohumları potasyum, magnezyum, demir, çinko gibi mineraller açısından zengindir. Bu mineraller kemik sağlığını desteklemeye yardımcı olur, kan basıncını düzenler, enerji metabolizmasına da katkı sağlamaktadır. Bamya tohumlarının antioksidanları hücreleri serbest radikal hasarından korur ve yaşlanma sürecini de yavaşlatır.

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Bamya tohumu nasıl kullanılır?

Bamya tohumunu günlük beslenmenize eklemek çok kolaydır. Çorbalara, salatalara, yemeklere ve smoothielere ekleyerek faydalarından kolaylıkla yararlanabilirsiniz.

Bamya tohumları suya batırıldığında jelatinimsi hale gelir ve tatlandırıcı veya çözünür lif kaynağı şeklinde kullanılabilir.