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Zayıflamada etkili yöntem; mide botoksu

Obezite Cerrahi Uzmanı Doç.

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:52
Zayıflamada etkili yöntem; mide botoksu

Obezite Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Sakçak, genellikle gençleştirici etkisiyle bilinen botoksun, son zamanlarda bir zayıflama yöntemi olarak da ismini duyurmaya duyurmaya başladığını söyledi. Sakçak, Avrupa ve Amerika’da yaygınlaşan mide botoksunun artık Türkiye’de de rağbet gördüğünü belirtti.


Mide botoksunun endoskopik olarak uygulandığını belirten Obezite Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Sakçak "Günümüzde toplumun yüzde 35’i obezite sorunu yaşamaktadır. Çağın hastalığı olarak adlandırılan obezitenin tedavisinde arayışlar sürekli olarak devam etmektedir. Önceki yıllarda mide kelepçesi (Gastric Banding) ile hızlanan obezitenin girişimsel tedavi yöntemleri daha sonraki yıllarda Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide), Mide By Pass ve Mide Balonu uygulaması gibi yöntemlerle sürekli çeşitlilik ve gelişim göstermektedir. Bu bağlamda son yıllarda adı daha çok duyulmaya başlayan bir yöntem ise mide botoksudur. Mide botoksu, midenin iç yüzeyinde 15-20 farklı noktasına 100 ile 500 ünite arasında değişen oranlarda botoks uygulanmaktadır. Obezite tedavisinde yeni bir çığır açan botoks uygulaması 20 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleşmekte ve hastanede yatış gerekmemektedir. Botoks uygulaması ameliyat yöntemlerine göre uygulanması daha kolay, daha risksizdir. İş ve güçten uzak kalınmadan 3-4 saat ayrılarak gerçekleştirilebilir. Etkisi 4-6 ay devam eden botoks uygulaması, istenirse 3-4 kez aralıklı olarak tekrarlanabilir. Herhangi bir iz bırakmaz" diye konuştu.


Mide botoksunun obezite ve fazla kilolar için uygulanan cerrahi yöntemlere göre yan etkisi ve komplikasyonlarının yok denecek kadar az olduğunu belirten Sakçak, "Mide botoksu uygulaması, çok çok nadir görülebilen alerjik bir reaksiyon oluşmazsa işlem sorunsuz olarak gerçekleşmektedir. Mide botoksu uygulaması endoskopik yöntemle yapılmaktadır. Mide botoksu uygulamasının bilinen ciddi bir komplikasyonu yoktur. Çünkü midede kesme işlemi veya herhangi bir cerrahi işlem yapılmamaktadır. Mide botoksu endoskopi yapılmasına engel bir sağlık sorunu olmayan en az 18 en fazla 70 yaşındaki kişilere yapılabilir. Mide botoksu uygulandıktan 3-4 gün sonra etki etmeye başlar. Etkisi iştahta azalma ve uzun süre tokluk hissi sağlamasıyla fark edilir. Bir ayın sonunda etkisi zirveye çıkar ve 4-6 ay sonra kaybolur. Mide botoksu ile kişinin boy, kilo, yaş ve diyet uyumu gibi faktörlere bağlı olarak değişmekle birlikte süreç sonunda 8-20 kilo verilebilmektedir" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 12:52
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