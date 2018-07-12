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Zatürre tedavisi nasıl yapılır?

Zatürre akciğerlerde meydana gelen iltihaplanma sonucunda ortaya çıkan bir hastalık türüdür.Zatürre virüs, bakteri ve parazitlerin akciğerlere yerleşmesiyle ve orada çoğalmasıyla oluşur.

12 Temmuz 2018 Perşembe 09:31
Zatürre tedavisi nasıl yapılır?

BAKTERİYEL ZATÜTRRE:

Oluşmasına çeşitli bakteriler yol açmaktadır. En yaygın olan bakteri streptokok peneu moniae adı verilen bakteridir. Vücudun bağışıklık sistemi zayıfladığı zaman oluşur. Belirtileri titreme, şiddetli göğüs ağrısı, yüksek ateş, hızlı nabız, hızlı solunumdur.

VİRAL ZATÜRRE:

Grip virüsleri dahil bir çok viris bu bakterinin oluşmasına neden olmaktadır. Belirtileri bakteriyel zatürre ile ilk başlarda aynı olmaktadır. Fakat ilerleyen zamanlarda nefes darlığı, şiddetli öksürme yapabilir.

MİKROPLAZMA ZATÜRRE:

Bu türün diğerlerinden farklı olarak fiziksel belirtiler ide vardır. Mukuslu öksürük bunun başında gelmektedir

ZATÜRRE NASIL BULAŞIR?

Grip ve üst solunum yolu enfeksiyonları ile,

Çatal kaşık bardak kullanımı ile,

Tokalaşma, öpüşme sırasında,

Para gibi materyallerle bulaşır.

ZATÜRRE NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hastalığın şiddetine göre tedavi yöntemi belirlenir.

Hafif olan zatürre hastalıklarında ilk başta antibiyotik kullanımı, balgam söktürücü, gargaralar, yumuşatıcı ilaç tedavileri uygulanır.

İlaç kullanırken doktor kontrolü altına alınır.

İlaç kullanımı bittikten sonra doktor tekrar muayene eder.

Hastalığın ilerleyiş durumuna göre tekrar bir tedavi yöntemi belirlenir.

Aşırı ağır zatürre geçiren hastalar gözlem altında tutulur.

Hastaneye yatırılarak tedavi ettirilir.

Bu durumlarda antibiyotik olarak damardan sıvı verilir, oksijen desteği yapılır.

TEDAVİ EDİLMEDİĞİNDE ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR:

Tedavi edilmediğinde ölüme yol açabilecek durumlar olmaktadır.

Zatürre tedavisinde geç kalındığı süreçte üst solunum yolu hastalıklarına, kalp hastalığına, boğaz hastalıklarına, kansere, şeker hastalıklarına sebep olur.

Zatürre hastalığına yakalanmamak ve hastalıktan korunmak için 4-5 yılda bir düzenli olarak aşı yaptırabilirsiniz.

Aşı zatürre hastalığı sırasında yapılmaz. Hastalıktan önce yapılır.

Hastalık sırasında yapılırsa hastalığı olumlu değil olumsuz yönde etkilemektedir.

Hastalık boyunca ilaçlar doğal yollar ile desteklenmelidir. Bol bol su içilmelidir. Taze meyze ve sebze yenmeli bol bol vitanim alınmalıdır. Bağışıklık sistemi güçlendirilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 09:31
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