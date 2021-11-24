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İSLAM Zariyat suresi 58. ayetin manası nedir? Zariyat suresi 58. ayet anlamı, manası ne?
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Zariyat suresi 58. ayetin manası nedir? Zariyat suresi 58. ayet anlamı, manası ne?

Maddi gücüklere karşı hangi sureler okunur? Zaman zaman herkes ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyor. Gelirinin artması, kimseye muhtaç olmadan yaşamak isteyenler ise hangi duaları okumaları gerektiğini araştırıyor. Peki, Zariyat Suresi meali nedir? Ekonomik sıkıntıya karşı Zariyat Suresi kaç kez okunur?

Yeniakit Publisher
2021-11-24 17:26:00 -
Zariyat suresi 58. ayetin manası nedir? Zariyat suresi 58. ayet anlamı, manası ne?

Koronavirüs pandemisiyle birlikte tüm dünya ekonomik sorunlarla boğuşmaya başladı. Son dönemde de ülkemizde raflarda fiyatlar yükselmeye başladı. Hal böyle olunca pek çok kişi bu süreçte hangi duaların okunması gerektiğini, ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalınmaması için neler yapılabileceğini araştırmaya başladı. Peki, Zariyat suresi 58. ayetin anlamı nedir?

Zariyat suresi 58. ayetin manası nedir? Zariyat suresi 58. ayet anlamı, manası ne?

Din büyükleri ekonomik krizlere karşı 11 kez Zariyat suresi 58. ayetinin okunmasını tavsiye ediyor.

İnnallâhe huver rezzâku zul kuvvetil metîn(metînu).

Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.

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