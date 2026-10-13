Türkiye'de de çok satıyor: Seyir halindeyken aksı koptu!
Malezya'da Chery Omoda 5 modelinin seyir halindeyken arka aksının kırılıp araçtan ayrılması nedeniyle modelin bütün araçları geri çağırıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Malezya'da Chery Omoda 5 modelinin seyir halindeyken arka aksının kırılıp araçtan ayrılması nedeniyle modelin bütün araçları geri çağırıldı.
Çinli otomotiv üreticisi Chery'nin Omoda 5 modeli, Malezya'da yaşanan bir olayın ardından otomotiv güvenliği tartışmalarının merkezine yerleşti. 6 Ekim'de Malezya'nın Johor Bahru kentinde bir Omoda 5'in arka süspansiyon ve aks grubu, iki arka tekerleğiyle birlikte araç gövdesinden ayrıldı.
CHERY AÇIKLAMA YAPTI Olayın görüntüleri sosyal medyada yayılırken, yerel düzenleyici kurumların baskısıyla Chery tarafından açıklama geldi. Chery yetkilileri, olayın 2023 model bir Omoda 5'i kapsadığını ve herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI Wuhu merkezli otomobil üreticisine göre, Malezya Karayolu Taşımacılığı Departmanı ile derhal bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma, arka aksın arka salıncak kollarındaki bazı kaynak noktalarının yeterli mukavemete sahip olmadığını ortaya koydu. Bu durum, "aşırı koşullar altında" kopma riski yaratıyor. Chery ayrıca bu tasarıma sahip modellerin üretiminin durdurulduğunu da belirtti.
9 BİNE YAKLAŞIK OTOMOBİL GERİ ÇAĞRILDI Otomobil üreticisi, Omoda 5 SUV modelinin 8 bin 878 adedini kapsayan bir geri çağırma programı başlattı. Bu program kapsamında, gerekli görülen parçalar ücretsiz olarak değiştirilecek. Chery ayrıca, 2023 yılında üretilen araçlar için de aynı kontrollerin diğer yabancı pazarlarda başlatıldığını belirtti. Bu arada, Malezya Karayolu Ulaştırma Departmanı, Omoda 5'in Araç Tip Onayını askıya aldı. Bu, teknik inceleme tamamlanana kadar bu modelin yeni tescillerinin kısıtlandığı anlamına geliyor.
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