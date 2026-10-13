Türkiye'de de çok satıyor: Seyir halindeyken aksı koptu!

9 BİNE YAKLAŞIK OTOMOBİL GERİ ÇAĞRILDI Otomobil üreticisi, Omoda 5 SUV modelinin 8 bin 878 adedini kapsayan bir geri çağırma programı başlattı. Bu program kapsamında, gerekli görülen parçalar ücretsiz olarak değiştirilecek. Chery ayrıca, 2023 yılında üretilen araçlar için de aynı kontrollerin diğer yabancı pazarlarda başlatıldığını belirtti. Bu arada, Malezya Karayolu Ulaştırma Departmanı, Omoda 5'in Araç Tip Onayını askıya aldı. Bu, teknik inceleme tamamlanana kadar bu modelin yeni tescillerinin kısıtlandığı anlamına geliyor.