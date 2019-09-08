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Zarif'ten ABD'li isme zor soru: Haraç tam olarak nedir?

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya hitaben 'Bay Pompeo, haraç tam olarak nedir?' diye bir soru yöneltti.

08 Eylül 2019 Pazar 20:36
Zarif'ten ABD'li isme zor soru: Haraç tam olarak nedir?

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter'da" Bay Pompeo! haraç tam olarak nedir? " diye yazdı.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya hitaben 'Bay Pompeo, haraç tam olarak nedir?' sorusunu yöneltti.

Zarif, 'BM Güvenlik Konseyi'nin önergesini ihlal etmek ve bu karara saygı duyan herkesi cezalandırmak mıdır?' ifadesini kullandı.

Zarif paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Haraç, petrolü çalmak için rüşvet teklifinde bulunmak ve bu rüşvet teklifini kabul etmeyenleri yaptırım listesine koymak mıdır?'

Veya haraç, İran'ın teslim olmaması durumunda İran halkını aç bırakmak mıdır?

Bunlar mı haraca kesmek midir nükleer anlaşma çerçevesinde telafi edilecek yasal eylemler mi haraca kesmektir?!"

Medenileşmek tam olarak nedir?

Zarif sonraki paylaşımında ise Pompeo'yu etiketleyerek 'Medenileşmiş' tam olarak ne demek?' ifadelerini kullandı ve şu soruları yöneltti:
"Drone'larını düğünlere göndererek masumları öldürmek midir?

Denizlerde korsanlık yapmak mıdır?

Belki de insanlık dışı savaşları mümkün kılmak için bir bölgeye ölümcül silahları mı göndermektir?

Yoksa yüzyıllardır kimseye saldırmayan bin yıllık bir millet mi?"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün, İran’ın nükleer araştırma ve geliştirme konusundaki tüm kısıtlamaları ihlal ettiğini söylemiş, "İngiltere, Fransa, Almanya ve aslında tüm uygar milletler, İran'ın nükleer şantajına karşı kararlı bir şekilde davranacak" demişti.

 

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 20:36
  1. ABD
  2. İran
  3. Cevad Zarif

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