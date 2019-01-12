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Zarifoğlu'nu toplatarak CHP'yi şımartırsanız CHP de namaz yasaklansın deme şımarıklığını gösterir

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, günün manşetinde CHP'nin çocukların camiye götürülmesinden rahatsız olmasını ele alarak hükümete çağrıda bulundu.

12 Ocak 2019 Cumartesi 14:55

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, günün manşetinde geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile Server Gençlik ve Spor Kulübü'nün başlattığı 'Haydi Çocuklar Camiye' etkinliğinden rahatsız olan CHP Milletvekili Bekir Başevirgen'in ele aldı. Çanakkale'de CHP'nin talebi doğrultusunda Cahit Zarifoğlu'nun kitabının toplatılmasını örnek gösteren Coşkun, hükümete seslenerek 'CHP'yi bu kadar şımartmayın' dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 14:55
  1. Çanakkale
  2. CHP Milletvekili Bekir Başevirgen
  3. Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun
  4. Cahit Zarifoğlu

YORUM YAZ

  • serhatserhat29 dk önce
    kimse kusura bakmasın ama ulusalcı tayfayı,15 temmuz sonrası silme şansı varken erdoğan palazlandırdı.
  • BaybarsBaybars48 dk önce
    Sanane milletin dininden namazı mecbur da tutamassın yasaklayamassın da sen Allah mısın kitapsız !
  • AliiAlii57 dk önce
    Namaza dil uzatan sizsiniz...

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