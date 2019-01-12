Zarifoğlu'nu toplatarak CHP'yi şımartırsanız CHP de namaz yasaklansın deme şımarıklığını gösterir
Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, günün manşetinde CHP'nin çocukların camiye götürülmesinden rahatsız olmasını ele alarak hükümete çağrıda bulundu.12 Ocak 2019 Cumartesi 14:55
Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, günün manşetinde geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile Server Gençlik ve Spor Kulübü'nün başlattığı 'Haydi Çocuklar Camiye' etkinliğinden rahatsız olan CHP Milletvekili Bekir Başevirgen'in ele aldı. Çanakkale'de CHP'nin talebi doğrultusunda Cahit Zarifoğlu'nun kitabının toplatılmasını örnek gösteren Coşkun, hükümete seslenerek 'CHP'yi bu kadar şımartmayın' dedi.
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