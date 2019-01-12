Zarifoğlu'nu toplatarak CHP'yi şımartırsanız CHP de namaz yasaklansın deme şımarıklığını gösterir

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, günün manşetinde geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile Server Gençlik ve Spor Kulübü'nün başlattığı 'Haydi Çocuklar Camiye' etkinliğinden rahatsız olan CHP Milletvekili Bekir Başevirgen'in ele aldı. Çanakkale'de CHP'nin talebi doğrultusunda Cahit Zarifoğlu'nun kitabının toplatılmasını örnek gösteren Coşkun, hükümete seslenerek 'CHP'yi bu kadar şımartmayın' dedi.