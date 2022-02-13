Zararlı canlılara karşı dirençli buğday

Yeni Akit Ankara

Bilim dergisi "Nature"da yayımlanan bir inceleme içerikli makaleye göre, biyologlar "genom-editing" teknolojisi uygulayarak yüksek kalite buğdayı, bitkiyi ağır hasara uğratan küf hastalığı ve genel olarak zararlılara karşı dirençli duruma, üstelik hiç fire de vermeksizin getirdiler. Söz konusu inceleme, her ikisi de Çin Bilim Akademisi'ne bağlı Genetik ve Geliştirme Biyolojisi Enstitüsü ve Mikrobiyoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından gerçekleştirildi.

Küf hastalığı Çin'de her yıl 6,67 milyon hektarlık ekili buğdayı zarara uğratıyor

Gerçek küf buğday için en kötü hastalıklardan biridir. Çin Tarım ve Kırsal Bölgeler Bakanlığı'nın verilerine göre, Çin'de her yıl bu hastalık 6,67 milyon hektarlık ekili buğdayı zarara uğratıyor. Küfe yoğun olarak uğrayan alanlarda verim yüzde 40 oranında düşüyor. Hastalığı bulaştıran virüs, bitkiye sıklıkla onun genetik yatkınlığı yüzünden bulaşıyor. Bu tür genlerin geçirdiği mutasyon, gerçi bitkiye belirli ölçüde direnç kazandırıyor, ama bazı istenmeyen yan etkiler de bırakıyor.