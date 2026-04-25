Petrol aramaya gittiğimiz Somali'de skandal gelişme! Türk gemisine saldırı düzenlendi En düşük emekli maaşına zam geliyor: Yeni rakamı Türkiye'ye duyurdu Türkiye'den kaçmak zorunda kalmıştı: F-35'lere görünmezlik sağlayan Ergün Kırlıkovalı Kaan kararını duyurdu Ortalık yangın yerine dönecek: 4300 tane füze sipariş ettiler Antalya'da şaka gibi olay: Polisler aracı beşik gibi salladı! Tedaviyle hayata tutundu: Hint oklu kirpi doğaya döndü Şok eden rapor: Erkekleri adım adım öldürüyor: Kısa yaşayanların 4 hatası Sezeryana kıyasla normal doğum... Anne adayları artık doğal doğumu tercih ediyor Trump'tan şok eden Pakistan kararı: İptal ettim
Tedaviyle hayata tutundu: Hint oklu kirpi doğaya döndü
Tedaviyle hayata tutundu: Hint oklu kirpi doğaya döndü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaralı bulunan Hint oklu kirpi, Van’da tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına yeniden salındı.

Geçtiğimiz aylarda ilçenin İran sınırında yer alan Onbaşılar köyü Dereiçi mezrasında yaşayan Nedim Beşer, arazide hareket etmekte güçlük çeken bir Hint oklu kirpisi fark etti.

Beşer’in durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yüksekova Şubesi ekipleri, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve bölgede nadir rastlanan hayvanı koruma altına aldı.

İlk müdahalesi Hakkari’de yapılan kirpi, kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon süreci için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sevk edildi.

“CİDDİ YARALARI VARDI, SAĞLIĞINA KAVUŞTU”: Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve uzman ekibi tarafından muayene edilen kirpinin vücudunda ciddi yaralar olduğu tespit edildi. Merkezde uygulanan yoğun tedavi ve bakım sürecinin ardından sağlığına kavuşan Hint oklu kirpisi, yeniden Yüksekova’ya getirildi. Kirpi, Nedim Beşer’in de katılımıyla bulunduğu bölgede doğal ortamına salındı.

"YENİDEN DOĞADA GÖRMEK MUTLULUK VERİCİ": Kirpiyi yaralı halde bulan Nedim Beşer, "Bitkin halde bulup ekiplere teslim ettiğimiz kirpinin sağlığına kavuştuğunu görmek bizi çok mutlu etti. Tedavi sürecinin ardından yeniden köyümüze getirilerek doğaya bırakıldı. Kirpinin iyileşmesinde emeği geçen tüm hocalara ve ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.

Boşuna CHP’nin arka bahçesi demiyoruz! Zabıta müdürünü ADD’ye başkan yaptılar
Gündem

Boşuna CHP’nin arka bahçesi demiyoruz! Zabıta müdürünü ADD’ye başkan yaptılar

CHP’lilerin yetiştiği ismi "ocak" olan ve adı sık sık skandallarla anılan Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) Çiğli şubesinde etik dışı bir ..
Ela Rumeysa Cebeci hakkında flaş gelişme
Medya

Ela Rumeysa Cebeci hakkında flaş gelişme

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ela Rumeysa Cebeci ev hapsi ile tahliye edildi

Bessent itiraf etti: Doların patronu sömürü ağını genişletiyor
Gündem

Bessent itiraf etti: Doların patronu sömürü ağını genişletiyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Körfez ve Asya ülkeleriyle yürütülen dolar swap hattı görüşmelerine ilişkin sosyal medya üzerinden küstah b..
Kuryenin ateist müşteriyle imtihanı sosyal medyada gündem oldu
Sosyal Medya

Kuryenin ateist müşteriyle imtihanı sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir video, bir kuryenin ateist bir müşterisiyle yaşadığı diyaloğu anlatmasıyla kısa sürede binlerce izlenmeye ulaş..
Yobaz CHP'nin karşı çıkarken Avrupa bile çocukları koruyor!
Dünya

Yobaz CHP'nin karşı çıkarken Avrupa bile çocukları koruyor!

Yobaz CHP'nin "sosyal medyada hesabı olan herkes e-Devlet üzerinden fişlenecek" diyerek karşı çıktığı çocukların korunmasına yönelik sosyal ..
Barış Yarkadaş’ın sözleri doğruysa bu bir ihanettir: Özgür Özel biliyordu ve halkı bile bile sokağa döktü
Gündem

Barış Yarkadaş’ın sözleri doğruysa bu bir ihanettir: Özgür Özel biliyordu ve halkı bile bile sokağa döktü

Gazeteci ve eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı televizyon programında CHP lideri Özgür Özel ile ilgili çok konuşulacak bir kulis bi..
