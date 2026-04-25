Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı! Galatasaray'ı böyle yıkmaya çalışacak

Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, derbide uygulamayı düşündüğü taktiksel planı netleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, derbide uygulamayı düşündüğü taktiksel planı netleştirdi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; İtalyan çalıştırıcının Galatasaray'a karşı uygulayacağı planda N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi kilit rol oynayacak. Tedesco'nun Kante ve Guendouzi'ye agresif pres ve top kapma görevi verdiği belirtildi.

Sarı kırmızılı takımın merkezindeki Lucas Torreira ve Gabriel Sara'ya yoğun baskı isteyen deneyimli teknik adam, futbolcularından kazanılacak topları hızlıca hücuma taşımalarını ve kanatlara aktarmalarını talep etti.

Kanatlardaki Kerem Aktürkoğlu ve Dorgeles Nene'nin hızından yararlanarak sonuca gitmeyi hedefleyen Tedesco'nun, sağ kanat için Musaba alternatifi üzerinde de durduğu kaydedildi.