Antalya'da şaka gibi olay: Polisler aracı beşik gibi salladı!
Antalya'da park halindeki otosunda sızan sürücü polislerin uyarılarına tepki vermeyince ekipler otomobili beşik gibi salladı.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde park halindeki bir araçta yaşanan olay, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Araç içinde hareketsiz halde bulunan sürücü, ekipleri harekete geçirdi.
UYANMAYAN SÜRÜCÜ İÇİN HER YÖNTEM DENENDİ
Göksu Mahallesi 2401 Sokak’ta park halindeki 07 AOG 317 plakalı otomobilde bulunan İbrahim A.’yı uyandırmak için bekçiler önce seslendi, ardından cama vurdu. Ancak sürücü hiçbir tepki vermedi.
ARAÇ BEŞİK GİBİ SALLANDI, OLMADI CAMI KIRDILAR Duruma müdahale eden ekipler, sürücüyü uyandırmak için aracı sallamaya başladı. Buna rağmen uykusundan uyanmayan sürücü için daha sert bir müdahale gerekti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sağ ön camı kırarak araç içine ulaştı. Bu müdahalenin ardından sürücü İbrahim A. kendine geldi.
SAĞLIK DURUMU İYİ Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde sürücünün durumunun iyi olduğu belirlenirken, olayın şokunu bir süre üzerinden atamadığı gözlendi. Araç ise güvenlik amacıyla otoparka çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
