Araç sahiplerine iyi haber!

Günün her saati yaşanan yoğun köprü trafiği, dur-kalk ilerleyen kilometrelerce uzunluktaki araç kuyrukları ve kıtalararası bitmek bilmeyen yolculuklar, İstanbullu sürücülerin yakıt tüketimini Türkiye ortalamasının çok üzerine çıkarıyor. Durum böyle olunca, uluslararası enerji piyasalarındaki brent petrol verileri ve döviz kurunda yaşanan her türlü dalgalanma, İstanbulluların bütçesinde anında devasa yankılar uyandırıyor.

Milyonlarca araç sahibi, küresel krizlerin ve piyasa dalgalanmalarının kendi ceplerine ne kadarlık bir maliyet olarak yansıyacağını her gün endişeyle takip ediyor. İstanbul trafiğine çıkmak, sadece zamanla değil, aynı zamanda sürekli değişen akaryakıt tabelalarıyla da mücadele etmek anlamına geliyor.

İSTANBULLULAR 3 LİRALIK ZAMDAN KURTULDU, İNDİRİM GELDİ

Geçtiğimiz hafta içerisinde İstanbul'daki ticari taksi şoförlerinden lojistik devlerine kadar herkesi tedirgin eden büyük bir haber gündeme bomba gibi düşmüştü. Piyasada motorin grubuna litre başına tam 3 TL'ye varan ağır bir zam yapılması bekleniyordu. Ancak dünya petrol piyasalarındaki beklenmedik geri çekilme, bu şok zammın uygulanmasını engelledi. İstanbullu sürücüler iptal edilen zammın sevincini yaşarken, hemen ardından 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece motorin grubunda 2,33 TL tutarında önemli bir indirim tabelalara yansıdı. Beklenen 3 liralık yıkıcı zammın rafa kalkması ve üzerine uygulanan bu indirim, mega kentin yüksek yaşam maliyetleri altında ezilen araç sahipleri için adeta derin bir nefes alma fırsatı sundu. Yetkililer, şu anlık piyasada yeni bir fiyat hareketi beklenmediğini belirtiyor.

25 NİSAN 2026: AVRUPA VE ANADOLU YAKASI GÜNCEL FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 62.76 TL, motorin (son indirimle) 69.35 TL, LPG ise 34.99 TL seviyesinden satılmaktadır.

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 62.62 TL, motorin 69.21 TL, LPG ise 34.39 TL fiyat etiketiyle pompaya yansımıştır.

İstanbul'daki yoğun rekabet koşulları nedeniyle farklı markalara ait bayiler arasında çok küçük kuruş farkları uygulanabilmektedir.