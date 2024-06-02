Zarar veriyor! Aman dikkat edin: Suyu 2 dakika şipşak sakın içmeyin! Bir anda bitirir! Çok zararı var

Yaz geliyor bol bol su tüketin ama organlarınızın sağlığı için siz siz olun suyu ayakta içmeyin. Ayakta su içmenin insanlara sağlık açısından zarar verebileceğini belirten bilim adamları, insan midesinin ayakta ve oturur vaziyetteki pozisyonu olduğunu, ayakta duran bir insan eğer sıvı gıda içerse doğrudan doğruya onikiparmak bağırsağına geçtiğini söylüyor. Bilim Adamları, “Midenin küçük eğriliğine uyan kısmında waldeyerin mide caddesi denen oluk bulunur. Sıvı gıdalar bu yolu takip ederek zaten devamlı küçük bir açıklığı olan mide çıkışını (pilor) geçerek onikiparmak bağırsağına (duodenum) geçer.

AYAKTA SU İÇİLDİĞİNDE ORGANLAR HIRPALANIYOR

Eğer insan sıvıyı oturarak içerse bunlar önce midede birikir, asitle karışarak mikropları ölür ve sonra onikiparmak bağırsağına geçer. Bu durumda oturarak su içme usulüne uymakla insan birçok hastalıktan korunmuş oluyor. Bilim insanları rastgele sıvı alıp ayakta tüketmenin bazı hastalıklara daha fazla maruz bırakacağını belirtiyor. Bilim insanlarına göre ayakta su içildiğinde tazyikli su sıkılmış gibi organlar hırpalanıyor. Oturur vaziyette su içmekte ise su mideye kıvrılarak yavaş yavaş gidiyor.

SU NASIL İÇİLMELİ?

Suyu içerken imkânlar ölçüsünde kıbleye yönelip, oturarak besmele çekip su bardağı sağ ele alınarak içmelidir. Her hususta olduğu gibi su içerken de itidal üzere hareket etmeli aşırı derecede su içmemeli, çok soğuk ve çok sıcak olanlardan da sakınmalıdır. Su üç yudumda içilmelidir.

AYAKTA SU İÇMEK HUSUSUNDA SÖYLENEN HADİSLER ŞUNLARDIR:

"Eğer ayakta su içen kimse midesine verdiği zararı bilseydi içtiği suyu şüphesiz ki geri kusardı" (Abdürrezzak 10/427 hadis 19588).

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"Sizden biriniz ayakta su içmesin. Her kim unutur da içerse kusmaya çalışsın" buyurmuştur (Müslim eşribe Hadis 116).

Resûli Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Ayakta su içmeyi yasaklamıştır" ifadesi, Müslimin bir başka rivayetinde "Ayakta su içmekten men etmiştir" şeklinde geçmektedir. (Müslim, Eşribe 112, 114)

EbûHüreyreradıyallahuanhdan rivayet edildiğine göre Resûlullahsallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Hiçbiriniz ayakta su içmesin. Unutarak içen de kussun!" (Müslim, Eşribe 116)