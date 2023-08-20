'Zarar ediyorum’ diyordu! Bir zam da Acun’dan geldi

Dijital platform Exxen ve ExxenSpor abonelik ücretlerine zam yapıldı.

Şirket, konuyla ilgili üyelerine gönderdiği e-postada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli üyemiz, Türkiye'nin dijital platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için abonelik fiyatlarımızı 21 Ağustos'tan 2023 tarihinden itibaren güncelliyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları ve Türkiye'nin en prestijli yapım ödüllerine sahip, Konuşanlar, Gibi'nin yeni sezon bölümlerinin yanı sıra; Esnaf, Sizi Dinliyorum, Sadece Arkadaşız içeriklerimiz ile her yaşa ve zevke uygun yapımları sizlerle buluşturmaya ve hayatınıza keyif katmaya devam edeceğiz."

Yeni Exxen ve ExxenSpor fiyatları şöyle:

Reklamlı Exxen Ücreti

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aylık: 64,90 TL'den 84,50 TL'ye

Yıllık: 54 TL'den 70,40 TL'ye (Toplam 844,80 TL)

Reklamsız Exxen Ücreti

Aylık: 89,90 TL'den 116,90 TL'ye

Yıllık: 74,90 TL'den 97,40 TL'ye (Toplam 1.168,80 TL)

Reklamlı ExxenSpor Ücreti

Aylık: 144,90 TL'den 157 TL'ye

Sezonluk: 119 TL'den 188,5 TL'ye (Toplam 942,50 TL)

Reklamsız ExxenSpor Ücreti

Aylık: 169,90 TL'den 184 TL'ye

Sezonluk: 139 TL'den 220,90 TL'ye (Toplam 1.104,50 TL)

Kaynak: Yeniçağ

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