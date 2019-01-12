Zarar büyük! Fenerbahçe, mağazalarını bir bir kapatıyor

Fenerbahçe yönetimi, zarar ettiği gerekçesiyle Fenerium mağazaları ile ilgili radikal kararlar aldı. Sarı-lacivertlilerde, İzmir Şubesi'nin ardından Fatih Şubesi'nin de kapandığı öğrenildi. Öte yandan yönetimin bu iki şubenin dışında zararda olan bazı Fenerium mağazalarının kapısına kilit vurduğu da bildirildi.

Ciddi bir küçülmeye gidiliyor

Eski başkan Aziz Yıldırım döneminde 1 milyon üye projesi doğrultusunda başlatılan şubeleşme çalışmalarıyla ilgili Ali Koç yeni bir değerlendirme yapacağını söylemişti. Ancak kâr edilememesi ve eksiye düşülmesi nedeniyle Fenerium'da ciddi bir küçülmeye gidilmeye başlandı.

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