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Zarar 6 milyon dolar! Siyonistler Gazze’de yine yıkım bıraktı

Geçtiğimiz hafta Gazze’ye başarısız bir sızma yapıp gerginliği tırmandıran sonrasında salı günü ateşeke ikna olan İsrail, ardından yine büyük bir yıkım bıraktı. Filistin Bakanlığı, İsrail’in hava saldırılarında, bin 252 yapının zarar gördüğünü, bunlardan 77’sinin tamamen yıkıldığını açıklarken 2014’teki yüzlerce yapının da hala inşa edilemediğini belirtti.

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:35

Gazze’deki Filistin Çalışma ve İskan Bakanlığı, İsrail’in geçen hafta bölgeye düzenlediği hava saldırılarında, bin 252 yapının zarar gördüğünü, bunlardan 77’sinin tamamen yıkıldığını açıkladı. Çalışma ve İskan Bakanı Yardımcısı Naci Serhan, “Bölgedeki yapılarda 4 milyon dolar, donanım ve ekipmanlarda 2 milyon dolar olmak üzere saldırının yol açtığı toplam hasar 6 milyon dolar” dedi.

İsrail uçaklarının, Gazze Şeridi’nde sivillerin yaşadığı evleri hedef aldığına dikkati çeken Serhan, “Söz konusu saldırılarda, zarar gören bin 252 yapıdan 77’si tamamen yıkıldı” diye konuştu.

Serhan, saldırıda hedef alınan binaların çevresindeki yapıların da zarar gördüğünü ifade ederek, telefon ve elektrik şebekelerinde de hasar meydana geldiğini belirtti.

2014’teki yıkımlar onarılmadı

Bakan yardımcısı Serhan, uluslararası toplumu bu saldırıların tekrarlanmamasına, sivilleri ve onların yaşam alanlarının korunmasına çağırdı.

Serhan, İsrail’in 2008 ila 2014 yıllarındaki Gazze saldırılarını hatırlatarak, bu saldırılarda zarar gören yapıların yeniden imarının hâlâ tamamlanmadığına dikkati çekti. Söz konusu saldırılarda yıkılan yapıların yüzde 77’si, kısmi yıkılan yapıların da yüzde 70’inin inşasının tamamlanabildiğini aktaran Serhan, ayrıca artan nüfus sonucu, Gazze’de her yıl 14 bin yeni konutun inşa edilmesine gerek duyulduğunu söyledi.

Siyonistler şok yaşamıştı

Geçtiğimiz hafta pazar (11 Kasım) İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerin Gazze’ye sızması ve bölgede operasyon yapmaya çalışması Siyonistlere pahalıya patlamıştı. İsrail askerlerinin Hamas’a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, 1 İsrail yarbayı öldürülmüştü. Buna karşılık Filistinli direniş grupları İsrail’e roket saldırısı düzenlemiş, ardından İsrail ordusu Gazze’yi havadan vurmaya başlamıştı. İsrail’in saldırılarında 7 Filistinli daha şehit olmuş, Siyonistlerden de 1 kişi ölmüş 53 kişi yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 12:35
  1. Gazze
  2. Filistin Çalışma ve İskan Bakanlığı
  3. İsrail
  4. Çalışma ve İskan Bakanı Yardımcısı Naci Serhan
  5. Gazze saldırıları
  6. Filistinli
  7. İsrail’e roket saldırısı
  8. Siyonistler

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