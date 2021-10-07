Zara TOKİ konut belirleme kura sonuçları isim listesi
TOKİ sonuç sorgulama ekranı. TOKİ, Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Sivas Zara konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Zara TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Sivas Zara TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Zara kura sonucu sorgulama…
TOKİ Sivas Zara kura sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ Zara'da hayata geçecek olan konutlar için sahipleri belirlendi. Kayseri Sivas Zara TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte.
TOKİ Zara kura sonuçları isim listesi
Fathi Vural
Recep Çiçek
Alper Gökkuş
Harun Tanrıverdi
Sudiye Koca
Bekir Anıl Ünal
Mustafa Sincanlıoğlu
Rıza Çelik
Civan Ali Altunkaya
Mustafa Arslan
Şaban Şahin
İbrahim Ergüt
Bekir Yener
Zeynek Gün
Mehmet Koca
Fatma Şahin
Emre Ünal
Süheyla Bölükbaşı
Sinan Kalp
Emrah Pişkin
Elif Çelik
Nihat Yücel
Songül Arslan
Fatih Sevindirik
Melek Karagöz
Elif Duman
Hasan Hüseyin Yaşar
Iraz Özten
Serdar Çelki
Dursun Ayyıldız
Mahi Bulut
Bayram Söğüt
Sakine Ay
Mustafa Akın
Adnan Koçak
Serhat Toprak
Reynane Çakmak
Emrullah Yeşilyayla
Osman Şimşek
Zekiye Karaköse
Ümit Başeğmez
Merve Gümüş
İsmail Karakaya
Mesut Coşkun
Muhlis Akçay
Hatice Taşkın
Fatma Bozturk
Zarife Ağbulut
TOKİ Zara'dan konut kazanan isimlerden bazılarıdır.
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