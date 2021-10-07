Zara TOKİ konut belirleme kura sonuçları isim listesi

TOKİ Sivas Zara kura sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ Zara'da hayata geçecek olan konutlar için sahipleri belirlendi. Kayseri Sivas Zara TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte.

TOKİ Zara kura sonuçları isim listesi

Fathi Vural

Recep Çiçek

Alper Gökkuş

Harun Tanrıverdi

Sudiye Koca

Bekir Anıl Ünal

Mustafa Sincanlıoğlu

Rıza Çelik

Civan Ali Altunkaya

Mustafa Arslan

Şaban Şahin

İbrahim Ergüt

Bekir Yener

Zeynek Gün

Mehmet Koca

Fatma Şahin

Emre Ünal

Süheyla Bölükbaşı

Sinan Kalp

Emrah Pişkin

Elif Çelik

Nihat Yücel

Songül Arslan

Fatih Sevindirik

Melek Karagöz

Elif Duman

Hasan Hüseyin Yaşar

Iraz Özten

Serdar Çelki

Dursun Ayyıldız

Mahi Bulut

Bayram Söğüt

Sakine Ay

Mustafa Akın

Adnan Koçak

Serhat Toprak

Reynane Çakmak

Emrullah Yeşilyayla

Osman Şimşek

Zekiye Karaköse

Ümit Başeğmez

Merve Gümüş

İsmail Karakaya

Mesut Coşkun

Muhlis Akçay

Hatice Taşkın

Fatma Bozturk

Zarife Ağbulut

TOKİ Zara'dan konut kazanan isimlerden bazılarıdır.

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