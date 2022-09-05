Zaporijya Nükleer Santralinin son bağlantısı kesildi

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki çatışmalar nedeniyle Ferosplavna adlı enerji nakil hattının kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hattın, santrali Ukrayna şebekesine bağlayan son enerji nakil hattı olduğu vurgulanırken, hattın aynı zamanda santral içerisindeki ihtiyaçlar için de elektrik sağladığı belirtildi.

Energoatom'dan 25 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santralinin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiği bildirilmiş, 26 Ağustos'ta ise bağlantının tekrar sağlandığı duyurulmuştu.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.