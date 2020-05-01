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Gündem

Zap'a hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 10:48:00 - 2020-05-01 10:55:25
Zap'a hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Zap bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

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