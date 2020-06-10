  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Zap ve Haftanin'de 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-10 10:48:46 -
Zap ve Haftanin'de 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftanin'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Azimliyiz, kararlıyız. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ani hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı