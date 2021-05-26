  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Trump'ın davası için jüri oluşturuldu
Almanya’da Google'a soruşturma
Hamas yeni bir açıklama yaptı!
Pakistan'dan dünyaya 'Gazze' çağrısı!
Spor Zanka, Danimarka Milli Takımı’na çağrıldı
Spor

Zanka, Danimarka Milli Takımı’na çağrıldı

Fenerbahçe’nin geçen sezon başında Kopenhag’a kiraladığı Mathias Jörgensen (Zanka), Danimarka Milli Takımı’na çağrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 05:39:00 -
Zanka, Danimarka Milli Takımı’na çağrıldı

Konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Hjulmand, "Takım kombinasyonlar üzerine kuruldu. Futbolu bir futbolcuyu çıkarıp yerine başka birini koymak olarak görmüyorum. Futbol ilişkisel bir oyun. Önemli olan bir turnuvada, yapılan çalışmaları sahada uygulamak ve birbirinize baktığınızda birbirinizin ne yapacağını bilmeniz." dedi.

Daha önce denenmiş ve işe yarayan ilişkilerin yerini şansa bırakmanın çok zor olduğuna değinen Hjulmand, şöyle devam etti:

"Zanka çok iyi milli maçlar oynadı. Bu takımın önemli bir parçası. Milli takımda bulunan diğer savunma oyuncularıyla ilişkileri iyi ve en son Dünya Kupası’nda Simon Kjaer ile birlikte yan yana da oynadı. Son baharda milli takıma çağırdığımda oynadığı maçlarda da çok iyi performans sergiledi. Zanka, ilişkili olduğu kurulan takımın bir parçası olarak Avrupa Şampiyonası yolunun bir parçası oldu. Kendisine güveniyorum. Kendisine işaret edildiğinde göreve hazır olduğunu biliyorum."

Danimarka medyası Kasper Schmeichel, Simon Kjaer ve Christian Eriksen’in de çağrıldığı 26 kişilik kadroya Zanka’nın da davet edilmesini sürpriz olarak duyurdu.

Hjulmand, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her halükarda en kötü senaryoya hazırlıklı olduğunu ve ek olarak 10-12 kişilik yedek liste hazırladığı, turnuvada herhangi bir aksilik olması durumunda yedek listedeki oyuncuların kadroya çağrılabileceği söyledi.

Fenerbahçe ile Ağustos 2019’da sözleşme imzalayan Zanka, Ocak 2020’de Fortuna Düsseldorf’a, geçen sezon başı ise Kopenhag’a kiralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Toplu sözleşme görüşme sonuçları ne zaman belli olacak?
Ekonomi

Toplu sözleşme görüşme sonuçları ne zaman belli olacak?

Memur ve emekli toplu sözleşme zammında son durum merak ediliyor. Türk-İş ve Hak-İş, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretine 2021-2022'de..
Türkiye'yi hedef alan Sedat Peker'e millet cevabı verdi: #BaydınArtıkSedat
Gündem

Türkiye'yi hedef alan Sedat Peker'e millet cevabı verdi: #BaydınArtıkSedat

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve birçok siyasetçi hakkında Youtube kanalından çeşitli iddialar ortaya atarak Türkiye'yi karalamak isteyen o..
Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Medya

Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 60. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay