Zaniolo'nun yerine girdi: 20 yaşında oyuncu attığı golün ardından maçın kaderini değiştirdi! Rakipler tutuştu
Sosyal medyada viral oldu... Premier Lig'in 37. haftasında Aston Villa ve Liverpool 3-3 berabere kaldı. Aston Villa'da Nicolo Zaniolo yerine oyuna giren Jhon Duran atttığı 2 golle 1 puan kazandırdı.
Premier Lig'de 37. hafta Aston Villa - Liverpool mücadelesiyle tamamlandı.
Liverpool, 2. dakikada Emiliano Martinez'in kendi kalesine gol atmasıyla öne geçti. Aston Villa, 12'de Youri Tielemans ile skoru eşitlese de Liverpool, 23. dakikada Cody Gakpo'nun attığı golle devreye 2-1 öne girdi.
Kırmızılar, 48. dakikada Quansah ile 3. golü buldu. Aston Villa'da 65. dakikada Tielemans yerine oyuna giren Nicolo Zaniolo sakatlanarak 79. dakikada yerini Jhon Duran'a bıraktı. Kolombiyalı oyuncu 85. dakikada farkı 1'e indirirken, 88'de skoru 3-3'e getirdi.
Aston Villa puanını 68, Liverpool 79 yaptı.
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