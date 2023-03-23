Zaniolo'nun sözleşmesi yok artık dedirtti! Flaş gelişme...

İtalyan basını, Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesindeki maddeyi duyurdu.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesindeki maddeyi İtalyan basını manşetlerine taşıdı.

Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katarak Avrupa2da dikkatleri üzerine çekti.Cimbom, Zaniolo transferi için Roma'ya 15 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Devre arasında İtalyan takımı Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan Galatasaray, Avrupa ve dünyada dikkatleri üzerine geçti. Sarı-kırmızılılar, İtalyan oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Zaniolo'nun sözleşmesinde ise 35 milyon Euro serbest kalma bedeli yer aldı.

Galatasaray'dan bu sezon 900 bin Euro kazanan Zaniolo, diğer yıllar için net 2 milyon 750 bin Euro kazanacak. İtalyan yıldızın başka bir takıma transfer olması halinde elde edilecek karın yüzde 20'si de Roma'ya verilecek.

Sabah gazetesinde Zaniolo'nun ilk maçında ilk golünü atmasının ardından 1 milyon 500 bin Euro'luk özel maddenin aktifleştiği haberi yer almıştı. İtalyan basını da Zaniolo'nun sözleşmesindeki detayı yayınladı.

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NTV Spor'un La Gazzetta Dello Sport'tan derlediği habere göre; Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'da kaldığı her sezon sonu 35 milyon Euro olan serbest kalma bedeli git gide azalacak.