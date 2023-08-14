Zaniolo transferinde flaş gelişme! İşte kasaya girecek rakam
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ile yollar ayrılıyor. İtalyan yıldız, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olması bekleniyor.
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ile yollar ayrılıyor. İtalyan yıldız, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oluyor.
A Spor'un haberine göre; Galatasaray ile Aston Villa, oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık transferinde anlaşma sağlamak üzere.
İngiliz ekibinin Zaniolo için Galatasaray'a kiralama bedeli olarak 5 milyon euro ödemesi bekleniyor. Ayrıca Aston Villa'nın satın alma opsiyonunu kullanmak istemesi durumunda oyuncu için sarı-kırmızılı takıma 27 milyon euro bonservis ödeyeceği de gelen haberler arasında.