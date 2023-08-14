  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Memur ve memur emeklileri için zam teklifi netleşti! Bakan Işıkhan duyurdu

Akıllı telefonu olanlar, kritik uyarı: Bu hatayı yapmayın, batarya kullanılamaz hale geldi! Çok sayıda uzman riskli görüyor

Ali Erbaş Müslümanları uyardı

O otel, uluslararası yenilenebilir enerji sertifikası aldı, önemli avantajlar katlandı! Milyon dolarlık enerji projesi

Uzmanlardan kolon kanserine karşı uyarı

Rus jetleri NATO hava sahasında! Çok kötü, ortalık yangın yeri: Hollandalı F-16’lar ve hükümet devreye girdi!

Ünlü otelden kötü haber! Sahibi borçlarını ödeyemedi, satışa çıkarıldı

Real Madrid'den Arda Güler açıklaması

Rus medyası, Ruslar için Türkiye'de en ucuz kiraya sahip 3 yeri açıkladı! 3 bin 111 ruble...

Erdoğan "Boynumuzun borcu" diyerek açıkladı: Hayat seviyesini eskisinin de üstüne çıkaracağız
Spor Zaniolo transferinde flaş gelişme! İşte kasaya girecek rakam
Spor

Zaniolo transferinde flaş gelişme! İşte kasaya girecek rakam

Yeniakit Publisher
2023-08-14 21:22:00 -
Zaniolo transferinde flaş gelişme! İşte kasaya girecek rakam

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ile yollar ayrılıyor. İtalyan yıldız, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olması bekleniyor.

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ile yollar ayrılıyor. İtalyan yıldız, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oluyor.

A Spor'un haberine göre; Galatasaray ile Aston Villa, oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık transferinde anlaşma sağlamak üzere.

İngiliz ekibinin Zaniolo için Galatasaray'a kiralama bedeli olarak 5 milyon euro ödemesi bekleniyor. Ayrıca Aston Villa'nın satın alma opsiyonunu kullanmak istemesi durumunda oyuncu için sarı-kırmızılı takıma 27 milyon euro bonservis ödeyeceği de gelen haberler arasında.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23