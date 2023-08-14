Zaniolo transferinde flaş gelişme! İşte kasaya girecek rakam

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ile yollar ayrılıyor. İtalyan yıldız, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oluyor.

A Spor'un haberine göre; Galatasaray ile Aston Villa, oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık transferinde anlaşma sağlamak üzere.

İngiliz ekibinin Zaniolo için Galatasaray'a kiralama bedeli olarak 5 milyon euro ödemesi bekleniyor. Ayrıca Aston Villa'nın satın alma opsiyonunu kullanmak istemesi durumunda oyuncu için sarı-kırmızılı takıma 27 milyon euro bonservis ödeyeceği de gelen haberler arasında.