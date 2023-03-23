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Spor Zaniolo Fenerbahçe'yi reddetmiş
Spor

Zaniolo Fenerbahçe'yi reddetmiş

Yeniakit Publisher
2023-03-23 14:32:00 -
Zaniolo Fenerbahçe'yi reddetmiş

Menajerinin açıklamasına göre Fenerbahçe de Zaniolo'yu istedi ama oyuncu Galatasaray'ı tercih etti.

Galatasaray'ın kadrosuna katığı ünlü İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ile ilgili gerçeği menajer George Gardi açıkladı. Gardi yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ilgilendiğini ve teklif yaptığını doğruladı.

Gardi, "Fenerbahçe'den de Zaniolo'ya teklif geldi. Hem oyuncuya hem de Roma'ya daha iyi bir teklif gelse de Zaniolo Galatasaray'ı tercih etti." dedi.

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