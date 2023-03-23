Zaniolo Fenerbahçe'yi reddetmiş

Galatasaray'ın kadrosuna katığı ünlü İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ile ilgili gerçeği menajer George Gardi açıkladı. Gardi yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ilgilendiğini ve teklif yaptığını doğruladı.

Gardi, "Fenerbahçe'den de Zaniolo'ya teklif geldi. Hem oyuncuya hem de Roma'ya daha iyi bir teklif gelse de Zaniolo Galatasaray'ı tercih etti." dedi.

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