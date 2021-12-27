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Gündem Zamlı ürünlerle ilgili flaş açıklama: Bunu yapıp uyguna alın
Gündem

Zamlı ürünlerle ilgili flaş açıklama: Bunu yapıp uyguna alın

Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Fiyatlar daha da artacak” beklentisiyle vatandaşın evine gıda ürünü stokladığını belirterek “Bu ürünlerin birçoğu pahalı fiyatlardan alındı. Kanunen 14 gün iade etme hakkı var. O ürün ucuzlayınca daha uyguna tekrar alabilirsiniz” diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 22:00:00 -
Zamlı ürünlerle ilgili flaş açıklama: Bunu yapıp uyguna alın

Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Fiyatlar daha da artacak” beklentisiyle vatandaşın evine gıda ürünü stokladığını belirterek “Bu ürünlerin bir çoğu pahalı fiyatlardan alındı. Kanunen 14 gün iade etme hakkı var" dedi.

Döviz kurlarının ateşi düşünce gözler market fiyatlarına çevrilmişti. Her kesimden 'indirim' beklentisi yükseldi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, zamlarda dövizin “bahane” edildiğini belirterek “Vatandaşın tek beklentisi marketlerdeki indirim iken, peçeteden suya, zeytinden peynire hemen hemen tüm ürünlere tekrar yüzde 15-25 arasında yeni zam yapılıyor” uyarısında bulunmuştu. Sektör temsilcileri hissedilir indirimlerin zamanla raflara yansıyacağını belirtirken, tüketiciye de önemli bir uyarı geldi.

Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu “Fiyatlar daha da artacak” beklentisiyle vatandaşın evine gıda ürünü stokladığını belirterek “Bu ürünlerin bir çoğu pahalı fiyatlardan alındı. Kanunen 14 gün iade etme hakkı var. Eğer indirimler başlayacaksa -ki birçok kalemlerde görülebilir bu- vatandaş, alışveriş fişini ibraz ederek pahalıya aldığı ürünleri iade edebilir. E-ticaret’te şartsız iade hakkı var. Fiziki yapılan gıda alışverişlerinde ise, ürün ambalajından çıkmadıysa marketler iade alabilir. Böylece vatandaş, o ürün ucuzlayınca daha uyguna tekrar alabilir” diye konuştu.

 

 

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