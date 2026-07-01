Ekrem’in kara kutusu boş konuştu! Tıraşı kes hırsızlığı anlat

Buğra Kardan İstanbul

Kurduğu suç örgütü ile İstanbul’u yağmalayan Ekrem İmamoğlu’nun kara kutusu eski İBB Medya AŞ. Genel Müdürü Murat Ongun, 414 sanığın yargılandığı “Asrın Yolsuzluğu” davasının 59’uncu duruşmasında laf cambazlığı yaptı. İddianamede ‘örgüt yöneticisi’ olarak geçen, ‘Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma’ ile suçlanan Ongun, “TRT’den canlı yayınlasın” dediği dava sırasında hakkındaki iddialara cevap veremedi. Medya AŞ’nin başındayken türlü usulsüzlüklere imza atan ve 779 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Ongun, eşi üzerinden yönettiği rüşvet ağını, Raffles Otel’de ağırladığı kadınları, kendisini ‘doktor” olarak tanıttığı seks ve uyuşturu partilerini, 350 bin lira maaşla kirası 400 bin TL olan lüks villada nasıl oturduğunu anlatmak yerine, “Tepeden tırnağa sakat yani ruhu arızalı” diyerek iddianameyi sulandırmaya çalıştı.

Ongun’un laf ebeliği ile üzerini örtmeye çalıştığı yolsuzluk iddiaları ise şöyle:

Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun’un şirketi BYZAG Sanat Tasarım ve Ticaret Ltd. Şti.’ne, Medya A.Ş.’den ihale alan; Adstation Event, Aktif Spor, Aslım Reklam, ECM Yapım, Ed İletişim, KMD Reklam, Lap Turizm, Mürettebat Medya, Peripol İletişim, Pluto Lojistik, Syk Roll Organizasyon ve Urbanmedia Reklam gibi firmalarından yüklü ödemeler yapıldığı ortaya çıktı.

Zeynep Ongun, bu paralar için ‘fatura karşılığı takı, boncuk ve benzeri ürün satışlarından elde ettiği gelir’ savunmasını yaptı. Ancak tamamı reklamcılık alanında faaliyet gösteren firmaların yöneticileri Emrah Bağdatlı’nın baskısı nedeniyle para göndermek zorunda kaldıklarını itiraf etti.

Zeynep Ongun’a boncukları hangi kargo ile gönderdiği sorulduğunda ise ürünleri tanımadığı bir kişinin gelip kendisinden teslim aldığını iddia etti.

Murat Ongun’un lüks konutunun yıllık 3 milyon 700 bin TL’lik kirasını İmamoğlu’nun yardımıyla ödediği yönündeki beyanına rağmen, özel bir firmadan hesabına 4 milyon TL gelen Zeynep, 4,5 milyon TL kira ve depozito ödemesi için Giresun’a giderek kayınvalidesinden 2 kilo altın aldığını ve Rize’de bozdurduğunu ileri sürdü. Ancak o tarihlerde Rize’ye hiç gitmediği belirlendi.

Raffles Otel’de bulunan 2604 numaralı odada escortlarla buluşan Murat Ongun’un fuhuş ve uyuşturucu partilerine katıldığı iddia edildi. İtirafçılardan psikolog Reyhan Küçükyeğen, ‘Mama Gönül’ kod adlı Gülşah Rojin Demir’in düzenlediği o rezil partilerde Ongun’un kendisini estetik doktoru olarak takdim ettiğini aktardı.

Fondaş medya “Polisler, Ongun’un oğlunun kumbarasındaki 3-5 bin TL’yi aldı” iftirasını atarken, bahse konu ikamette yapılan aramalarda ele geçirilen 9 bin 800 TL ve 20 bin TL’nin yanı sıra, bir kasada bulunan 31 bin 50 euro, 1.640 sterlin, 227 dolar, 20 bin TL, 13 bin TL, 20 bin TL ve 100 TL nakit paraya el konulmuştu.

MEZARLIKTA ISLIK ÇALIYORLAR

Davaya ilişkin Akit’e konuşan Avukat Cengiz Ocakçı ise, şunları söyledi: “İmamoğlu da şürekâsı da yanlış yolda. Sır küpü, kara kutusu Ongun’un da iddianameyi sulandırmaya kalktığını görüyoruz. Yargıyı hedef alarak bir yere varamayacağını bilmeli. Bunlar, mezarlıktan geçerken ıslık çalıyorlar. Artık esasa girseler sadede gelseler iyi olur. Yani zanlılara akıl veren avukatlar ne yapmaya çalışıyor? Zanlılar mı avukatları, avukatlar mı zanlıları yönlendiriyor? Ortada ağır ithamlar, deliller var. Dalga geçilerek, algılarla oynanarak, tiyatro yapılarak bir yere varılamaz. Mahkemeyi, yargıyı itibarsızlaştırarak kurtulmaya imkân yoktur. Hukuk, ciddi iştir ve dalgaya gelmez. Ongun’a tavsiyemiz İmamoğlu’nun taktiğini bırakmadığı takdirde zarar görür. Dere tükenir, yol biter. İddianameyi çürütmesi elzem. Böyle yapmadığı takdirde üst sınırdan ceza alır. Diğerleri de kendilerine gelmeliler.”

KENDİNE GÜVENMİYOR

Avukat Sinan Pak da şunları dile getirdi: “Ongun’un durumu da İmamoğlu gibi ibretlik. Kendine güvense savunmasını ortaya koyardı. O Frankenstein’i kullanarak iddianameyi hedef alacak kadar zavallılaştı. Hülâsa ‘Çayda çıra oynayalım mı’ anlayışıyla yürümenin, iddianamede maddi hatalar olduğunu dillendirmenin Ongun’u müşkül hâlde bıraktığı muhakkak. Yine İmamoğlu’nun peşine takılarak iddianameyi sulandırma, mahkemeyi itibarsızlaştırma girişimlerinin aleyhine olduğu kati. Tabii İmamoğlu ve arkadaşlarında toplumsal psikolojide davayı görülmez kılma gayreti var. Ama bu beyhude. Çünkü deliller çok kuvvetli. Tabii konuya gelinmesiyle tablonun vahametinin ortaya çıkmasından korkulduğu açık. İddianameyi karalamanın temelinde bu yatıyor olmalı. Ancak makul, mantıklı savunma ortaya koymayanlar bu işten kârlı çıkmayacak, cezalar artacak.”