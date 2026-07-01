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19 gün fark edilmedi! 11 yaşındaki çocuğun akılalmaz ölümü!

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19 gün fark edilmedi! 11 yaşındaki çocuğun akılalmaz ölümü!

Kanada'da 11 yaşındaki çocuğun yüzüne yarasalar kondu. Çocuğun yüzünde herhangi bir ısırık veya tırmalanma izine rastlanmazken küçük çocuk kuduz nedeniyle hayatını kaybetti.

#1
Foto - 19 gün fark edilmedi! 11 yaşındaki çocuğun akılalmaz ölümü!

Kanada’da 11 yaşındaki bir çocuk, yüzüne konan yarasa ile temas ettiği için kuduz nedeniyle hayatını kaybetti. Vücudunda herhangi bir ısırık veya tırmalanma izi bulunmayan çocuğun ani ölümü Ontario eyaletinde büyük yankı uyandırdı.

#2
Foto - 19 gün fark edilmedi! 11 yaşındaki çocuğun akılalmaz ölümü!

YARA İZİ OLMAYINCA HASTANEYE GÖTÜRMEDİLER Tıp dergisinde yayınlanan vaka raporlarına göre 11 yaşındaki çocuğun sabah uyandığında ağzı ve burnunun üzerinde yarasaların bulunduğunu fark etti. Aile ise hayvanların herhangi bir ısırık ya da tırmalama izi bırakmadığı için herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmadı.

#3
Foto - 19 gün fark edilmedi! 11 yaşındaki çocuğun akılalmaz ölümü!

19 GÜN SONRA KUDUZ TEŞHİSİ KONULDU Olaydan 19 gün sonra ise çocukta kusma ve yüz bölgesinde şişme başladı. Konuşma bozukluğu yaşayan küçük çocuğun nörolojik belirtilerinin ortaya çıkmasının ardından hastaneye kaldırılan çocuğun durumunda kötüleşme başladı. Doktorlar, çocuğun yarasa ile temas ettiğini öğrenmesinin ardından kuduzdan şüphelendiler ve yapılan incelemelerle kuduz teşhisi konuldu.

#4
Foto - 19 gün fark edilmedi! 11 yaşındaki çocuğun akılalmaz ölümü!

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ Dünyanın en ölümcül hastalıklarından kabul edilen kuduz ne yazık ki belirtiler ortaya çıktıktan sonra ölüm oranı neredeyse yüzde yüze ulaşıyor. İlk belirtiler arasında halsizlik, ateş ve temas edilen bölgede karıncalanma hissi bulunurken ileri evre belirtilerde ise kafa karışıklığı, huzursuzluk, “su korkusu” olarak bilinen hidrofobi bulunuyor. Doktorların müdahalesiyle ne yazık ki çocuk kurtarılamazken yaşam destek ünitesine bağlı çocuk hayatını kaybetti.

#5
Foto - 19 gün fark edilmedi! 11 yaşındaki çocuğun akılalmaz ölümü!

KUZEY AMERİKA'DA KUDUZ ÖLÜMLERİ YARASADAN KAYNAKLI Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ise insanlarda görülen kuduz vakalarının yüzde 99’u köpeklerden bulaşmasıyla biliniyor. Ancak Kuzey Amerika’da ise son yıllarda yarasa nedeniyle bulaşan kuduz vakaları gün geçtikçe artıyor. Kanada hükümetinin verilerine göre ise 1967’den bu yana görülen yerel kuduz vakaları yarasa kaynaklı olurken, uzmanlar yarasa ısırıkları ve tırmalamalarının gözle görülmeyecek kadar küçük olabileceğinden çoğu zaman fark edilemeyebileceğini vurguladı.

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