19 gün fark edilmedi! 11 yaşındaki çocuğun akılalmaz ölümü!

YARA İZİ OLMAYINCA HASTANEYE GÖTÜRMEDİLER Tıp dergisinde yayınlanan vaka raporlarına göre 11 yaşındaki çocuğun sabah uyandığında ağzı ve burnunun üzerinde yarasaların bulunduğunu fark etti. Aile ise hayvanların herhangi bir ısırık ya da tırmalama izi bırakmadığı için herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmadı.