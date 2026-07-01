  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li Manavgat Belediyesi’nden vatandaşa hizmet! Baklava kutusunda rögar kapağı Tüketiciyi koruma amaçlı yeni kurallar geldi Aldatıcı reklama bakanlık müdahalesi Rutte’den Türkiye’ye övgü: Devasa savunma sanayii avantajına sahip Ahlaksızlığı sanat diye yutturuyorlar Tepelerine balyoz gibi indik! 31 ülkeden 197 isim Türkiye'ye iade edildi Ekrem’in kara kutusu boş konuştu! Tıraşı kes hırsızlığı anlat Milyonların gözü kulağı bu haberde! Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor Trump'ın mal varlığı raporu tam 927 sayfa! Barış bahane para şahane Dolar için alarm zilleri çalıyor: Ezber bozan gelişme ortaya çıktı Siyonistlerden Lübnan kararı! Çamura yattılar
Yerel Şişeyle vurup bıçaklamışlar Hesap cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
Yerel

Şişeyle vurup bıçaklamışlar Hesap cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

İzmir'in Konak ilçesindeki eğlence mekanında hesap nedeniyle çıkan Büyükşehir Belediyesi işçisi Şenol Tayran'ın hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'in Konak ilçesindeki eğlence mekanında hesap nedeniyle çıkan Büyükşehir Belediyesi işçisi Şenol Tayran'ın hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

Olay, Konak ilçesi Basmane semtindeki eğlence mekanında meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde işçi olarak çalışan Şenol Tayran ile D.T. ve mekan çalışanları arasında hesap yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü, Tayran ve D.T., vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Şenol Tayran, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı D.T.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, cinayet anına ait iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; masada yaşanan arbede, Şenol Tayran'ın mekan çalışanlarından birine şişeyle vurduğu, daha sonra da o kişinin Tayran'ı bıçakladığı anlar yer aldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23