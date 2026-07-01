Kendinizi hep yorgun mu hissediyorsunuz? Sürekli halsizliğin nedenleri ortaya çıktı
Sürekli hissedilen yorgunluk, yalnızca yoğun yaşam temposundan kaynaklanmayabilir; vitamin ve mineral eksikliklerinden tiroid hastalıklarına kadar birçok sağlık sorununun belirtisi olabilir. Uzmanlar, kronik stres, uyku apnesi, kansızlık, yetersiz su tüketimi ve sağlıksız beslenmenin de halsizliği artırdığına dikkat çekerken, iki haftadan uzun süren yorgunluk şikayetlerinde doktora başvurulması gerektiğini vurguluyor.