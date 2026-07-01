Kendinizi hep yorgun mu hissediyorsunuz? Sürekli halsizliğin nedenleri ortaya çıktı

TİROİD BEZİNİN YAVAŞ ÇALIŞMASI ENERJİNİZİ EMER Boynumuzun ön kısmında yer alan tiroid bezi, vücudumuzun adeta enerji motoru gibi çalışır. Tiroid bezinin yetersiz hormon üretmesi, yani hipotiroidi hastalığı, metabolizmanın yavaşlamasına ve dolayısıyla aşırı halsizliğe neden olur. Bu rahatsızlığa sahip kişiler ne kadar uyurlarsa uyusunlar, gün içinde sürekli bir bitkinlik ve isteksizlik yaşarlar. Kilo artışı, üşüme hissi ve cilt kuruluğu da tiroid yavaşlığının diğer önemli belirtileri arasında yer almaktadır.