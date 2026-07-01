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Spor Beşiktaş'tan kadroda temizlik! Bir yıldız ismin daha bileti kesildi
Spor

Beşiktaş'tan kadroda temizlik! Bir yıldız ismin daha bileti kesildi

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Beşiktaş'tan kadroda temizlik! Bir yıldız ismin daha bileti kesildi

Beşiktaş Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Jota Silva ile yollarını ayırdı.

Gün içinde Salih Uçan ve Kristjan Asllani ile yollarını ayıran siyah-beyazlı kulüten yapılan açıklamada, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Jota Silva’ya kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Geçen sezon başında İngiltere'nin Nottingham Forest takımından kiralanan Jota Silva, 22 resmi maçta terlettiği siyah-beyazlı formayla 5 kez gol sevinci yaşadı.

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