  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Zamların enflasyona etkisi ocak ayında görülecek
Ekonomi

Zamların enflasyona etkisi ocak ayında görülecek

Merkez Bankası tarafından elektrik, doğal gaz ve su zamlarının enflasyon rakamlarına etkilerinin ocak ayında görüleceğine işaret edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 10:38:00 -
Zamların enflasyona etkisi ocak ayında görülecek

2020 enflasyonundaki artışın ana belirleyicisinin temel mallar olduğu da kaydedildi. Merkez Bankası’nca yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Dayanıklı mallarda birikimli döviz kuru etkileri, talep koşulları ve uluslararası metal fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak fiyat artışları alt kalemler genelinde güçlü seyretmiştir. Bu görünüm altında, B ile C göstergelerinin yıllık enflasyonu ve eğilimleri yükselmiştir. Bu dönemde petrol fiyatlarındaki artışla birlikte enerji enflasyonu yükselirken, hizmet enflasyonundaki artış görece sınırlı kalmıştır. Gıda grubunda yıllık enflasyon baz etkisiyle sınırlı ölçüde gerilese de temel girdi niteliğindeki tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelerin de etkisiyle fiyatlar artış eğilimini sürdürmüştür.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Flaş transfer hamlesi! İstanbul'a geliyor
Spor

Flaş transfer hamlesi! İstanbul'a geliyor

Kasımpaşa, İngiliz orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Drinkwater, sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a gelece..
Rus Patrik Kirill’den olay Ayasafya açıklaması: Tanrı’nın cezası
Dünya

Rus Patrik Kirill’den olay Ayasafya açıklaması: Tanrı’nın cezası

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Noel bayramı nedeniyle, Rossia1 televizyonuna yaptığı konuşmada Ayasofya’nın ibadete açılmasını “Tanrı..
Bakanlık duyurdu! İstanbul Boğazı ve Karadeniz'e yasak
Gündem

Bakanlık duyurdu! İstanbul Boğazı ve Karadeniz'e yasak

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de ticari amaçlı hamsi avının 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasak bu gece it..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay