  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Zamların en hayırlısı geldi! Vatandaşlar 'daha da artsın' diyor
Ekonomi

Zamların en hayırlısı geldi! Vatandaşlar 'daha da artsın' diyor

Yeniakit Publisher
2024-07-05 19:16:00 -
Zamların en hayırlısı geldi! Vatandaşlar 'daha da artsın' diyor

İnsan iradesini yok eden ‘büyük felaket’ olarak kabul edilen alkol fiyatlarına son enflasyon rakamlarının ardından zam geldi.

Zamların en hayırlısı geldi.Yuva yıkan ve insanları ahlaki açıdan zararlar veren alkol ürünlerine zam yapılmasına karar verildi. Alkol fiyatları açıklanan enflasyon rakamlarının ardından zamlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık üretici enflasyonu rakamlarını açıklamasının ardından, akaryakıt, alkollü içkiler ve tütün mamullerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları arttı. Firmalar, ayrıca üretici zamlarını da ekledi. Sosyal medyadan duyurulan fiyatlara göre rakıya ve biraya zam geldi. 

Zamların en hayırlısı

​Hazreti Muhammed'in (Sallallahu Aleyhi Vesellem) "bütün kötülüklerin anası" olarak tanımladığı içki, büyük felaketlere yol açıyor. Alkole gelen zammın ardından "Zammın en hayırlısı bu olsa gerek" yorumları yapıldı.

‘Ben değil içki yaptı!’ Bu haberden sonra hâlâ alkolü savunacak mısınız?
‘Ben değil içki yaptı!’ Bu haberden sonra hâlâ alkolü savunacak mısınız?

Yerel

‘Ben değil içki yaptı!’ Bu haberden sonra hâlâ alkolü savunacak mısınız?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Alkol senede 2.6 milyon can alıyor
Alkol senede 2.6 milyon can alıyor

Dünya

Alkol senede 2.6 milyon can alıyor

Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Suçu alkole attı
Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Suçu alkole attı

Gündem

Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Suçu alkole attı

Alkol ve boykot ürünlerini satmasıyla tepki çekiyordu! İşte Koç Grubu'nun Migros pişmanlığı
Alkol ve boykot ürünlerini satmasıyla tepki çekiyordu! İşte Koç Grubu'nun Migros pişmanlığı

Ekonomi

Alkol ve boykot ürünlerini satmasıyla tepki çekiyordu! İşte Koç Grubu'nun Migros pişmanlığı

Hak, hukuk, adalet, cart-curt! Özel alkollü müydü?
Hak, hukuk, adalet, cart-curt! Özel alkollü müydü?

Gündem

Hak, hukuk, adalet, cart-curt! Özel alkollü müydü?

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23