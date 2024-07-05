Zamların en hayırlısı geldi! Vatandaşlar 'daha da artsın' diyor

Zamların en hayırlısı geldi.Yuva yıkan ve insanları ahlaki açıdan zararlar veren alkol ürünlerine zam yapılmasına karar verildi. Alkol fiyatları açıklanan enflasyon rakamlarının ardından zamlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık üretici enflasyonu rakamlarını açıklamasının ardından, akaryakıt, alkollü içkiler ve tütün mamullerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları arttı. Firmalar, ayrıca üretici zamlarını da ekledi. Sosyal medyadan duyurulan fiyatlara göre rakıya ve biraya zam geldi.

Zamların en hayırlısı

​Hazreti Muhammed'in (Sallallahu Aleyhi Vesellem) "bütün kötülüklerin anası" olarak tanımladığı içki, büyük felaketlere yol açıyor. Alkole gelen zammın ardından "Zammın en hayırlısı bu olsa gerek" yorumları yapıldı.