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Ekonomi Zamlar Rusları etkilemedi! Türkiye'den peynir ekmek gibi almaya başladılar
Ekonomi

Zamlar Rusları etkilemedi! Türkiye'den peynir ekmek gibi almaya başladılar

Yeniakit Publisher
2023-05-04 10:26:00 -
Zamlar Rusları etkilemedi! Türkiye'den peynir ekmek gibi almaya başladılar

Rusya’da yurt içi turlara talep düşerken yapılan zamlara rağmen Rusların Türkiye'den tatil turları almaya devam ettiği ortaya çıktı.

Rusya’da yurt içi turlara talep düşerken Türkiye fiyat artışına rağmen en çok talep alan destinasyon.

Rusya içi tur talebi son bir yılda yarı yarıya azaldı. Online tur servisi Travelata'nın verilerini haberleştiren Ria ajansı, ülke içinde seyahat etme arzusundaki vatandaşların oranının yüzde 26'yla sınırlı kaldığını yazıyor.

Rus tatilciler ülke içinde seyahat etmektense Türkiye, Abhazya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi destinasyonlara daha çok ilgi gösteriyor.

TürkRus’un aktardığına göre, Travelata yetkilileri bu destinasyonlarda haziran-ağustos tur satışlarının geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 36 arttığını söyledi. Buna göre Rus turistler daha fazla ödeme pahasına ülke içinde tatil yapmaktansa yurtdışına çıkmak arzusunda.

Platform, dış istikametlerde ortalama tur fiyatlarının bu yıl yüzde 20-25 arttığına dikkat çekti. Türkiye turlarının fiyatı da ortalama 226 bin rubleye (2 bin 800 dolar) yükselmiş durumda olsa da talebin lideri Türkiye.
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