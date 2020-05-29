Zamcı ve stokçuları ağır cezalar bekliyor

Kurulun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlendi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun aktifleştirildiği yönetmelikle toplantıların yapılma, savunmaların alınma şekilleri de belirlendi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Fahiş fiyat denetimleriyle ilgili kanun yeni çıktı. Tüm kurumların, sivil toplum örgütlerinin görüşlerini alıp yönetmeliği hazırladık ve Cumhurbaşkanımızın onayına sunduk. Onaylanarak yürürlüğe girdi. Artık bu konuda takip çok daha etkili yapılacak” açıklamasında bulundu.

İlk toplantı yapıldı

Nisan ayında TBMM Genel Kurulu’ndan geçen Ekonomi Önlem Paketi’yle Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştu. İlk toplantısını Ramazan Bayramı öncesi, 22 Mayıs’ta yapan kurulda, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) temsilcileri bulunuyor.

Kurulun gündemi yoğun

Üretici, tüketici örgütleri ve perakende derneklerinin yöneticilerinin de yer aldığı kurulca gıda ile ihtiyaç maddelerinde görülen fiyat hareketleri takip ediliyor. Tıbbi maskede tavan fiyat uygulamasına uyulup uyulmadığına bakılıyor. Ayrıca Corona virüsü (Covid-19) sürecinde talep gören tıraş, ekmek yapma ve yoğurt makinelerine yapılan zam oranları mercek altına alınıyor.

Denetimler sürüyor

Bu arada; Ticaret Bakanlığı tarafından temel ürünlerde tedarik zincirinin tüm aşamalarındaki fiyat uygulamaları yakından izlenirken, ekiplerin sahada denetim çalışmaları devam ediyor. Yapılan denetimlerle serbest piyasanın sağlıklı ve düzenli işlemesini sağlamak, tüketicileri korumak ve piyasa bozucu faaliyetlerle mücadele etmek amaçlanıyor.

Çember daralıyor

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun önemli kararlara imza atacağını belirten tüketici derneklerinin yetkilileri, “Faturaları şişiren, cepleri yakan art niyetliler için çember iyice daralıyor” diyorlar.

Kurulun spekülatörlere ağır cezalar keseceğini kaydeden aynı yetkililer, “Yeni dönemde fiyatlarla ilgili sorunlar büyük ölçüde giderilecek. Tabii şikâyet edenler gibi edilenlerin de iddiaları ele alınacak. Soruşturma geçiren firmaların makul sebep sunmaları kendilerini savunmaları talep edilecek” ifadelerini kullanıyorlar.