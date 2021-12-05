  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Zambiya'da Omicron varyantı tespit edildi
Sağlık

Zambiya'da Omicron varyantı tespit edildi

Zambiya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rastlandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 00:20:00 -
Zambiya'da Omicron varyantı tespit edildi

Güney Afrika ülkelerinden Zambiya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rastlandığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Sylvia Masebo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta yapılan testlerde 3 kişide Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edildiğini belirtti.

Masebo, bu kişilerden 2'sinin yakın zamanda yurt dışına seyahat ettiğini ve tam aşılı olduğunu, bir kişinin ise yurt dışına hiç çıkmadığını ve aşı da olmadığını söyledi.

Hastaların birinin asemptomatik olduğunu ifade eden Masebo, diğer iki hastada da hafif grip benzeri semptomlar olduğunu dile getirdi.

Masebo, bu hastaların temas kurduğu herkesin takibe alındığını belirterek, "Omicron varyantının neden olduğu Kovid-19'un ciddiyeti henüz anlaşılmadı ancak aşıların pandemiyi kontrol etmede kritik bir rol oynamaya devam ettiği açık." dedi.

Zambiya, Güney Afrika'da tespit edilen varyantın ardından dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarafından seyahat yasaklarıyla karşı karşıya kalan birkaç Afrika ülkesi arasında yer alıyor.

Ülkede salgının başından bu yana 210 bin 294 kişi Kovid-19'a yakalandı, bunlardan 206 bin 454'ü sağlığına kavuştu, 3 bin 667'si yaşamını yitirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yolda bulduğu 2 milyonluk pırlanta kolyeyi sahibine teslim etti! Aldığı tepki
Gündem

Yolda bulduğu 2 milyonluk pırlanta kolyeyi sahibine teslim etti! Aldığı tepki "pes" dedirtti

Bursa'da bir galerici yolda kolye buldu. Değerinin 2 milyon olduğunu öğrenince hiç tereddüt etmeden sahibine teslim etti. Ancak kolye sahibi..
Siyaset

"Kesin bilgi" diyerek duyurdu... İşte muhalefetin cumhurbaşkanı adayı

Muhalefet yandaşı Enver Aysever "kesin bilgi" diyerek muhalefetin cumhurbaşkanı adayını sosyal medya hesabından açıkladı.
Akıllı bastona, birçok uygulama yüklenebiliyor
Teknoloji

Akıllı bastona, birçok uygulama yüklenebiliyor

Akıllı bastonlar sayesinde görme engelli vatandaşlar istedikleri yere gidebilecek

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay