Zambiya'da Omicron varyantı tespit edildi

Güney Afrika ülkelerinden Zambiya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rastlandığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Sylvia Masebo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta yapılan testlerde 3 kişide Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edildiğini belirtti.

Masebo, bu kişilerden 2'sinin yakın zamanda yurt dışına seyahat ettiğini ve tam aşılı olduğunu, bir kişinin ise yurt dışına hiç çıkmadığını ve aşı da olmadığını söyledi.

Hastaların birinin asemptomatik olduğunu ifade eden Masebo, diğer iki hastada da hafif grip benzeri semptomlar olduğunu dile getirdi.

Masebo, bu hastaların temas kurduğu herkesin takibe alındığını belirterek, "Omicron varyantının neden olduğu Kovid-19'un ciddiyeti henüz anlaşılmadı ancak aşıların pandemiyi kontrol etmede kritik bir rol oynamaya devam ettiği açık." dedi.

Zambiya, Güney Afrika'da tespit edilen varyantın ardından dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarafından seyahat yasaklarıyla karşı karşıya kalan birkaç Afrika ülkesi arasında yer alıyor.

Ülkede salgının başından bu yana 210 bin 294 kişi Kovid-19'a yakalandı, bunlardan 206 bin 454'ü sağlığına kavuştu, 3 bin 667'si yaşamını yitirdi.