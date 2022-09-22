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Dünya Zamanla anlaşılacak: Endonezya, İsrail ile normalleşme iddialarını yalanladı
Dünya

Zamanla anlaşılacak: Endonezya, İsrail ile normalleşme iddialarını yalanladı

Endonezya, 'gizli görüşmeler' yapmak üzere İsrail'e bir heyet gönderdiği iddiasını yalanladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 09:19:00 -
Zamanla anlaşılacak: Endonezya, İsrail ile normalleşme iddialarını yalanladı

İsrail merkezli Jerusalem Post'un haberinde, üst düzey bir yetkilinin de aralarında yer aldığı Endonezyalı bir heyet gizli görüşmeler için İsrail'e gittiği iddia edilmişti.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu iddialar reddedilirken böylesi "aldatmacı" bir haberi ortaya atan İsrail medyası "çıkarlar üzerine kurulu olmakla" suçlandı.

Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Orta Doğu Direktörü Bagus Hendraning Kobarsyih dün yerel bir gazeteye verdiği demeçte, İsrail medyasının gerçeği yansıtmayan bu tarz asılsız haberler dolaşıma soktuğunu söyledi.

Öte yandan Bagus, iki devletli çözüm de olmak üzere Endonezya'nın bölgedeki duruma dair görüşünün değişmediğini vurguladı.

Bagus ayrıca "Filistin'in İsrail işgali altında olduğu müddetçe, Endonezya İsrail ile diplomatik ilişkilere kapı aralamayacaktır." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, haziran ayında diplomatik ilişkileri bulunmayan 3 ülkeyle temas halinde olduklarını açıklamış ve bunlardan birinin Endonezya olduğuna işaret etmişti.

Arapça ve İngilizce yayın yapan ABD merkezli Al-Monitor sitesi, İsrailli bir heyetin temmuz ayında Endonezya'yı ziyaret ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: Mepa News

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