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Zaman'ın eski yayın yönetmeniydi! UBER şoförü olarak ortaya çıktı

FETÖ'nün kapatılan medya organı Zaman Gazetesi'nin eski yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici'nin ABD'de UBER şoförlüğü yaptığı ortaya çıktı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:01
Zaman'ın eski yayın yönetmeniydi! UBER şoförü olarak ortaya çıktı

FETÖ’nün kapatılan yayın organı Zaman’ın son genel yayın yönetmeni olan ve firari olarak ABD’de bulunan Abdülhamit Bilici, Akşam gazetesinin Washington Temsilcisi Yavuz Atalay’ın çağırdığı Uber Taksi’nin şoförü olarak ortaya çıktı.

Uber’e çağrı yapan yolcunun Türk olduğunu fark eden Bilici, “kaza yaptım” diyerek gelmekten vazgeçti.

Tesadüfen aradı

ABD’nin “DMV” (DC bölgesi, Maryland ve Virginia eyaletleri) olarak adlandırılan bölgede Uber şoförlüğü yapan Bilici’ye tesadüfen Yavuz Atalay çağrıda bulundu. 

UBER'e şikayet edildi

Kendisini çağıran yolcunun ismini sistem üzerinden gören ve mesaj atan Abdülhamit Bilici, başka bir taksi çağırmasını istedi. Bilici’ye, “Neden olduğunuz yerde bekliyorsunuz? Neden gelmiyorsunuz” şeklinde mesaj atan Atalay’a, Bilici, “Bu aracı sistem üzerinden iptal edin ve başka araç çağırın” cevabını verdi.

Uber ile iletişime geçen Atalay, Bilici’yi şikâyet etti.

Türk yolcu kabul etmiyor

Bilici’nin Uber profilinde, 1 yıldır Uber şoförlüğü yaptığı yazıyor. Bilici’nin kendisini tanımladığı bölümde de, “Arkadaş canlısı, dinlemeye hazır ve öğrenmeyi seven” ifadeleri yazıyor. Kimi FETÖ üyeleri ABD’de zengin bir hayat sürerken kimileri de taksi şoförlüğü gibi işlerde çalışıyor. Atalay'ın çağrısına gitmeyen Bilici'nin, Türk ismi taşıyan yolcuların çağrılarına cevap vermediği ortaya çıkmış oldu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:01
  1. Abdülhamit Bilici
  2. Yavuz Atalay

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