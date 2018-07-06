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Zaman Gazetesi davasında cezalar belli oldu!

Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarları Ali Bulaç ve Şahin Alpay hakkında verilen cezalar belli oldu.

06 Temmuz 2018 Cuma 16:37
Zaman Gazetesi davasında cezalar belli oldu!

Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarları Ali Bulaç ve Şahin Alpay, 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a ise, 10 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

AHMET TURAN ALKAN'A TAHLİYE

Davada, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Turan Alkan'ın tahliyesine karar verildi.

Şahin Alpay, adli kontrol şartıyla ev hapsine alınmıştı.

Ali Bulaç hakkında da 11 Mayıs'ta tahliye kararı verilmişti.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 16:37
  1. Ali Bulaç
  2. Şahin Alpay
  3. FETÖ
  4. Ceza

YORUM YAZ

  • Durmuş BaşpınarDurmuş Başpınar12 dk önce
    Darbenin toplumsal alt yapısına çalışsınlar sonra çıksınlar
  • BEKİRBEKİR29 dk önce
    Bu ne biçim cezalandırma yahu ? Herifler dışarıda her türlü propagandayı yapıyorlar. Güya mahkumlar.
  • adanalıadanalı1 sa önce
    verilen komik cezalar milletin vicdanını sızlatır...
  • Ali unal azAli unal az28 dk önce
    M.Turkone ve Ali Unal cezalari az olmus. Feronun ihaneti ortaya ciktiktan sonra bile Feto'yu deli gibi savundular
  • Ali unal azAli unal az28 dk önce
    M.Turkone ve Ali Unal cezalari az olmus. Feronun ihaneti ortaya ciktiktan sonra bile Feto'yu deli gibi savundular
  • atalayatalay42 dk önce
    CEZA MI YAĞDI ŞAHİN ALPAYA ? HAKİM SANADA..............................................
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