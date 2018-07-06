Zaman Gazetesi davasında cezalar belli oldu!
Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarları Ali Bulaç ve Şahin Alpay hakkında verilen cezalar belli oldu.06 Temmuz 2018 Cuma 16:37
Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarları Ali Bulaç ve Şahin Alpay, 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a ise, 10 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
AHMET TURAN ALKAN'A TAHLİYE
Davada, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Turan Alkan'ın tahliyesine karar verildi.
Şahin Alpay, adli kontrol şartıyla ev hapsine alınmıştı.
Ali Bulaç hakkında da 11 Mayıs'ta tahliye kararı verilmişti.
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