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Gündem Zaman ayarlı provokasyon! Öğretmenlere hakaret eden Kılıçdaroğlu'na bak sen
Gündem

Zaman ayarlı provokasyon! Öğretmenlere hakaret eden Kılıçdaroğlu'na bak sen

Geçtiğimiz aylarda AK Parti'yi destekleyen öğretmenlere hakaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete karşı öğretmenleri provoke etmek için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 15:36:00 -
Zaman ayarlı provokasyon! Öğretmenlere hakaret eden Kılıçdaroğlu'na bak sen

Geçtiğimiz aylarda AK Parti hükümetini destekleyen öğretmenlere hakaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi öğretmen sevici oldu. Öğretmenler gününde ''Hala bu hükümetin peşinden giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem" diye hakaret eden Kılıçdaroğlu, öğretmenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı provoke etmeye kalkıştı.

Öğretmenlere hakaret eden Kılıçdaroğlu'ndan çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 bin öğretmen atamasında yaptığı konuşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız. Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. 'Alın bunu' seviyesi. Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır" ifadesini kullandı.

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