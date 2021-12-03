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Ekonomi Zam yapmayacağını söyledi! Kilosunu 15 liraya düşürdü
Ekonomi

Zam yapmayacağını söyledi! Kilosunu 15 liraya düşürdü

Düzceli bir balıkçı, 25 liraya satılan istavritin kilosunu 15 liraya düşürdü.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 16:35:00 -
Zam yapmayacağını söyledi! Kilosunu 15 liraya düşürdü

Düzce'de balıkçı, 25 liraya satılan istavritin kilosunu 15 liraya düşürdü.

Düzce'de balıkçılık yapan Tuncay Kılıç, vatandaşlara ucuza balık ulaştırmayı hedefleyerek, Karadeniz'de en çok avlanan ve kilosu 25 liradan alıcı bulan istavritin fiyatını 15 liraya düşürdü.

Zam yapmayacağını belirten Kılıç, "Denizlerde şu an istavrit bolluğu yaşanıyor. Biz de vatandaşlar yesin istiyoruz ve kar gözetmeksizin istavriti ucuza satıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar böyle bir kampanya yaptık. Zaten dönem dönem böyle değişik kampanyalar yapıyoruz. Hamside de kampanya yapıyoruz, istavritte de" ifadelerni kullandı.

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