Zam yaparak indirime gidenlere dikkat

Hükümetin beyaz eşyada Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) sıfırlama kararının 31 Mart’a kadar uzatması, indirim oyunlarını gündeme taşıdı. Dolar kurunun yükselişini bahane ederek beyaz eşya fiyatlarını arttıran spekülatör firmaların, vergi muafiyetine rağmen ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na katkı sağlamamaları eleştirilerin odağında. Söz konusu firmaların sözde kampanyalar ve cüzi indirimlerle yetinmeleri tüketicilerin tepkisini çekiyor.

Fedakârlıklara kayıtsız kalınmamalı

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Başkanı Bülent Deniz, enflasyonla mücadelenin samimiyet gerektirdiğini belirtti. Bu anlamda üreticilerin ve perakendecilerin önemli bir sınavdan geçtiğini kaydeden Deniz, “Şu anda her şey görülüyor ve not ediliyor. Kur artışının ardından koşar adım ürünlere zam yapanların dolar düşerken emekleyerek fiyatlara indirim uyguladıkları bir yere yazılıyor” dedi.

Devletin vergi indirimleri ve muafiyetleriyle fedakârlık yaptığını vurgulayan Deniz, şöyle devam etti: “Buna karşılık saygısız firmaların fiyatları aşağı çekmemeleri; kurun düşüşüne ve ÖTV ile KDV indirimlerine kayıtsız kalmaları anlaşılır gibi değil. Bu istismarcılar ufak tefek indirimler ve sözde kampanyalarla kimseyi kandıramaz. Kuşkusuz burada sorumluluk yine hükümete ve vatandaşlara düşüyor. Herkes görevini ve ödevini iyi biliyor. Vatandaşlar, haksız fiyat artışlarını ihbar hattına ya da mobil şikâyet sistemine girerek bildirmekle; Ticaret Bakanlığı da denetimleri sıklaştırmakla mükellef olduğunun farkında.”