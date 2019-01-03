0553 313 94 23

Zam yaparak indirime gidenlere dikkat

Dolar kurunun yükselişini bahane ederek fiyat artışına giden ve vergi muafiyetine rağmen ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na katkı sağlamayan firmaların sözde kampanyalar ve cüzi indirimlerle yetinmeleri tüketicilerin tepkisini çekiyor.

03 Ocak 2019 Perşembe 11:13
Zam yaparak indirime gidenlere dikkat

Hükümetin beyaz eşyada Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) sıfırlama kararının 31 Mart’a kadar uzatması, indirim oyunlarını gündeme taşıdı. Dolar kurunun yükselişini bahane ederek beyaz eşya fiyatlarını arttıran spekülatör firmaların, vergi muafiyetine rağmen ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na katkı sağlamamaları eleştirilerin odağında.  Söz konusu firmaların sözde kampanyalar ve cüzi indirimlerle yetinmeleri tüketicilerin tepkisini çekiyor.

Fedakârlıklara kayıtsız kalınmamalı

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Başkanı Bülent Deniz, enflasyonla mücadelenin samimiyet gerektirdiğini belirtti. Bu anlamda üreticilerin ve perakendecilerin önemli bir sınavdan geçtiğini kaydeden Deniz, “Şu anda her şey görülüyor ve not ediliyor. Kur artışının ardından koşar adım ürünlere zam yapanların dolar düşerken emekleyerek fiyatlara indirim uyguladıkları bir yere yazılıyor” dedi.

Devletin vergi indirimleri ve muafiyetleriyle fedakârlık yaptığını vurgulayan Deniz, şöyle devam etti: “Buna karşılık saygısız firmaların fiyatları aşağı çekmemeleri; kurun düşüşüne ve ÖTV ile KDV indirimlerine kayıtsız kalmaları anlaşılır gibi değil. Bu istismarcılar ufak tefek indirimler ve sözde kampanyalarla kimseyi kandıramaz. Kuşkusuz burada sorumluluk yine hükümete ve vatandaşlara düşüyor. Herkes görevini ve ödevini iyi biliyor. Vatandaşlar, haksız fiyat artışlarını ihbar hattına ya da mobil şikâyet sistemine girerek bildirmekle; Ticaret Bakanlığı da denetimleri sıklaştırmakla mükellef olduğunun farkında.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 11:13
  1. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
  2. Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı
  3. Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Başkanı Bülent Deniz
  4. Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)
  5. vergi indirimleri
  6. vergi muafiyeti
  7. KDV
  8. Ticaret Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa borsaları
    1. Avrupa borsaları
    2. "Kara elmas" tarihine müzede yolculuk
    3. 2018’i dolu dolu geçirdiler, 2019’a..
    4. RÖPORTAJ - "İsrail'in, ABD'den aldığı..
    5. Dolar/TL 5,4340 seviyesinde işlem..
    6. Hakkari'de terör operasyonu
    7. Görenler hayran oldu! Yeterince..
    8. İhracatta yeni girişimci seferberliği
    9. Ciddi zorluklarla karşı karşıya olan..
    10. Merkez Bankası tarih verdi ve çağrıyı..
    11. "Küme de düşsek Fatih Tekke'yle..
    12. Denizlerde 26 bin düzensiz göçmen..
    13. Kuzey Koreli diplomat, karısıyla..
    14. Volkan Demirel özür diledi!
    15. FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti!..
    16. CHP İzmir ilçe belediye başkan..
    17. "Satranç ülkesi Türkiye"
    18. MEB'in yaygın eğitim kurslarına rekor..
    19. Zam yaparak indirime gidenlere dikkat
    20. 4. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet..
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak