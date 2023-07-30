Zam üzerinden yalan haber ahlaksızlığı

Müze ücretlerine yabancılar için getirilen zam ücretlerini bile Türk vatandaşlarına getirilmiş gibi göstermeye kalktılar. Türk vatandaşları 60 TL karşılığı MüzeKart'la ücretsiz olarak müzeleri gezebiliyor.

Zam üzerinden algı oluşturmaya kalkanlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

Zam haberine tepki gösteren bir kişi, "Eğer Türk vatandaşıysanız bu haber sizi ilgilendirmiyor. Yabancılar için 700 TL oldu. Biz müze kart ile ücretsiz geziyoruz. Takipçileri Türk olan bir sayfanın bu haberi yapmasındaki art niyeti görebiliyor musunuz? Alın size namussuz habercilik örneği..." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı 350'yi aşkın müze ve ören yerine Türk vatandaşlarının 60 liraya sınırsız ziyaret etmesi uygulamasının devamına ilişkin 16 Temmuz'da karar alındığı anımsatıldı. Bu yerlere, 1 Ağustos'tan itibaren ziyaretlerin sadece Müzekart ile yapılabilek.

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Ücretsiz girme hakkı olanlar

Türkiye Müzeleri mobil uygulaması üzerinden de dijital olarak temin edilebilen Müzekart haricinde müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı da tanınıyor. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 18 yaş ve altındaki gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları, engelliler ve bir refakatçisi, er ve erbaşlar ile ICOM, ICOMOS ve UNESCO kartı sahipleri, müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanıyor.

Ayrıca, basın kimlik kartı sahipleri, seyahat acentesi sahibi veya sorumlu müdürleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı kokardına haiz profesyonel turist rehberleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki eş ve çocukları, 0-12 yaş arası yabancı uyruklu çocuklar ile Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrenci gruplarına (Türkiye'deki muhatapları tarafından sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla) müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı tanınıyor.

Zamlı listeye göre İstanbul Havalimanı Müzesi'nin giriş ücreti 13 Euro olarak belirlenirken, bazı müze ve ören yerlerine giriş ücretleri şöyle (Turistler için):

Efes Antik Kenti 700 TL

Pamukkale Ören Yeri 700 TL

Aspendos 340 TL

Ihlara Vadisi 330 TL

Kız Kulesi 550 TL

Galata Kulesi 650 TL

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 450 TL

Göreme Ören Yeri 480 TL

Anadolu Medeniyetleri Müzesi 280 TL

Patara Ören yeri 340 TL

Troya Müzesi 330 TL