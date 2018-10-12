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Zam fırsatçıları esnafın belini büktü!

Son dönemde dolardaki fiyat artışını bahane eden "Zam Fırsatçıları" esnafın belini büktü.

12 Ekim 2018 Cuma 12:04
Zam fırsatçıları esnafın belini büktü!

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr

Dolardaki fiyat artışını bahane eden "Zam Fırsatçıları" esnafın belini büktü. Yeniakit.com.tr ekibi olarak bugün bazı esnafları ziyaret ederek onlara mikrofon uzattık.

Bu zamlar geri çekilmezse esnaf kepenk kapatır!

İlk durağımız bir pastaneydi. İşletmeci Yusuf Şahin; ham maddeleri unda yaşanan fiyat artışı sebebi ile zorlandıklarını ifade etti. 3 ay art arda yapılan elektrik zammı nedeni ile de elektrik tüketen birçok araçlarını devre dışı bıraktıklarını belirten Şahin; " Eğer fırsatçıların yaptığı bu zamlar geri çekilmezse, birçok esnaf kepen kapatır" dedi.

İkinci durağımızda bir kebap salonuydu. Kullandıkları hemen her ham maddeye zam geldiğini ifade eden işletmeci; dar gelirli müşteri kitlelerine onları kaybetmemek için bu zamları yansıtmadıklarını ve işçi çalıştıramadıklarından dolayı da günde 15 saate yakın mesai yaptıklarını söyledi.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 12:04
  1. zam fırsatçıları

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