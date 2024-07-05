Zam, beklentilerin altında kalmıştı! Emeklilere refah payı mı geliyor? O isim açıkladı

Yalçın Bayer, TÜİK verilerine göre haziran ayı enflasyon oranının yüzde 1.64 olduğunu ve yıllık enflasyonun yüzde 71.60 olarak gerçekleştiğini belirtti. Emekli aylıklarına temmuzda yüzde 24.73 oranında artış yapılacağını ancak bu oranın beklentilerin altında kaldığını ifade eden Bayer, taban aylığı 8 bin TL ve altında olan emekli, dul ve yetim aylıklarında artış yapılmazsa 4 milyon kişinin mağdur olacağını vurguladı. Memur ve memur emeklilerinin de benzer şekilde hayal kırıklığı yaşadığını belirten Bayer, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"TÜİK verilerine göre TÜFE oranı haziranda yüzde 1.64, yıllık yüzde 71.60, ocak-haziran dönemini kapsayan 6 ayda yüzde 24.73 oranında gerçekleşti.

Beklentilerin oldukça altında çıkan haziran verisi ile SSK ve Bağ-Kur emekli, dul ve yetim aylığında temmuzda yüzde 24.73 oranında artış olacak. Oysa beklentiler artışın yüzde 25-26 aralığında gerçekleşeceği idi.

Gözler ocak ayında olduğu gibi olası refah payında. Aylık artışının refah payı ile birlikte en az yüzde 30-35’e çıkarılması, yakıcı hayat pahalılığında kaçınılmaz görünüyor. Eğer yasal düzenleme yapılmazsa taban aylığı 8 bin TL ve altında olan 4 milyona yakın emekli, dul ve yetim aylığında artış olmayacak. En çok ezilen bu kitle ocak 2025’e dek 10 bin TL aylığa talim edecek. Bunun gözden geçirilmesi gerekiyor.

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Memur ve memur emekli maaşında 1 Temmuz’dan geçerli yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 19.31 oranında artış olacak. Onların beklentisi en az yüzde 21-22 arasında zam idi. Bu kitle de hayal kırıklığı yaşıyor. Küçük görünen 1 puanlık artış bile maaş ve aylıklarda göreceli artış sağlıyor. O nedenle TÜFE’deki 1 puanlık artış veya azalma emekçi ve emekliler için çok önemli. Bundan ötürü şaşkınlar. Memur ve memur emeklisine ocakta yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı verilecek.

Gözler, garibanları hoşnut etmeyen yüzde 24.73 oranındaki zammın telafisi için aylıklara refah payı eklenmesi ve 10 bin TL olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik olası yasal düzenlemede."