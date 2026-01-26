‘Zalimler İçin Yaşasın Cehennem!’ Burası Bir Film Platosu Değil, İnsanlığın Can Çekiştiği Yer: Ak Partili isim Yermük Kampından seslendi

Yıkıntılar arasında bizzat incelemelerde bulunan Turan, savaşın vahşetini gözler önüne seren o anları paylaşırken, Batılı güçlerin ve yerli işbirlikçilerinin bölgeyi nasıl bir cehenneme çevirdiğini tüm dünyaya ilan etti.

"Burası Bir Film Platosu Değil, İnsanlığın Can Çekiştiği Yer"

Gördüğü manzara karşısında büyük bir üzüntü duyan Hasan Turan, Yermuk’taki yıkımın büyüklüğünü şu sözlerle ifade etti:

"Burası bir film platosu değil. Yermuk mülteci kampları… Savaşın, çatışmanın en acımasız yüzü işte burada. Geriye kalan tek gerçek: yıkıntılar arasında hayata tutunmaya çalışan insanlar."

Milletvekili Turan, asırlardır kendi cinsine zulmeden "vahşi insanlığın" Suriye'deki faturasının yine masumlara kesildiğini vurgulayarak, bu manzaraya sebep olan zalimler için Beddiüzzaman Said Nursi’nin meşhur sözünü hatırlattı: "Zalimler için yaşasın cehennem!"

Emperyalizmin Yıktığı Şehir: Yermuk

Eskiden on binlerce Filistinli kardeşimizi ağırlayan Yermuk Kampı, bugün ABD, İsrail ve bölgedeki taşeron terör örgütlerinin kirli hesapları yüzünden hayalet şehre dönmüş durumda. Hasan Turan’ın deşifre ettiği görüntülerde; her bir sokağın, her bir binanın ağır silahlarla yerle bir edildiği, ne bir caminin ne de bir okulun sağlam bırakıldığı görülüyor.

"Yıkılan Şehirler Mazlumun Gülüşüyle Yeniden Yükselecek"

Görüntülerin sonunda, taş yığınına dönmüş sokakların ortasında beliren üç küçük kız çocuğu, aslında tüm dünyaya bir "direniş" dersi veriyor. Siyonist zihniyet ve emperyalist güçler, her ne kadar Yermük Kampı’nı yerle bir etseler, binalarda taş üstünde taş bırakmasalar da büyük bir gerçeği hesap edemiyorlar: O yıkıntılar arasında el ele tutuşup umutla dolaşan küçük kızlar gülümsediği sürece, bu coğrafya asla teslim olmayacaktır. O masum tebessümler, aslında küresel şer odaklarına verilmiş en güçlü cevaptır. Bugün binaları yıkanlar, o çocukların gözlerindeki ışığı söndüremedikleri müddetçe yenilmeye mahkumdurlar. Hasan Turan’ın da işaret ettiği gibi; o küçük yüreklerdeki iman ve neşe, yarın yıkılan şehirlerin çok daha görkemli bir şekilde yeniden inşa edilmesinin en sağlam temel taşı olacaktır.