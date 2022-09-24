Zalim Çin, Uygur Türkleri'ne deney mi yapıyor? Bir anda kendilerini kaybediyorlar

İşgalci Çin, Gulca, Uurmçi, Turfan, Kumul ve diğer bir çok bölgede yaklaşık 55 gündür keyfi karantina uygulayarak, Uygur Türklerini acımasızca açlığa mahkum ediyor. Gulca ve diğer bölgelerde 12 kişinin açlıktan öldüğü, bazılarının intihar ederek canına kıydığı teyit edilmişti. 17 Eylül’de açık kaynaklardan elde edilen ses ve görüntü kayıtlarında, Rejim yetkililerinin sözde “ev dezenfeksiyonu” adı altında sakinlerin kapatıldığı evlere bir tür dezenfektan sıvısının sıkıldığı ve uygulamadan hemen sonra insanların birer birer düştüğü, dezenfeksiyon istemeyenlerin “emre karşı gelmek” gerekçesiyle tutuklandığını ortaya çıkarıyor.

Kazakistan'da yaşayan bir gurbetçi tarafından Türkiye'de yaşayan yakınına gönderilen sesli mesajda, "mahallemizde kimse kalmamış. Nedeni açlık değil. Çinliler tüm dairelere dezenfektan sıvısı uygulamış ve insanlar birer birer bayılmaya başlamış. 24 yaşındaki oğlum itiraz edince tutuklanmış ve hemen bütün hanelerdeki insanlar hasta.” Şeklinde durumu özetliyor.

Sapasağlam insanlar bayılıyor

Çin kaynaklı sosyal medyada yayılan görüntü kayıtlarında da beyaz tulum giyen sözde “fedai” dedikleri kişilerden Patigul adındaki bir kadının bayıldığı gösteriliyor. Diğer benzeri görüntüdeyse bir sağlık personelinin ağzından köpük akıtarak bayıldığı, ekipler tarafından sedyeyle taşındığı kaydediliyor.

Bu tür görüntü kayıtlarına düşen Yorumlarda ise Hasta olanların geçirdiği hastalığın daha önce eşi benzeri görülmediği ve özellikle bacak ve bel kısmında yüksek basınçlı ağırı hissi oluştuğu, şiddetli göz ve baş ağrısı, 40 derece ateşi olmasına rağmen, şiddetli donma yaşadığı iddia ediliyor.

Gözlemciler Çin’in Doğu Türkistan'da Uygurlar üzerinden bilinmeyen bir tür kimyasal deney yapıyor olabileceğini kaydetti.

Kaynak: Türkistan Press