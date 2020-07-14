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Spor

Zalgiris, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Joffrey Lauvergne'i kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 16:02:01 -
Zalgiris, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Joffrey Lauvergne'i kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Litvanya'nın Zalgiris Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Fransız pivot Joffrey Lauvergne'i renklerine bağladı.

Zalgiris Kulübü, 28 yaşındaki Lauvergne ile bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ülkesinin Elan Chalon, İspanya'nın Valencia, Sırbistan'ın Partizan, Rusya'nın Khimki, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Chicago Bulls ve San Antonio Spurs takımlarında oynayan Lauvergne, 2018'de Fenerbahçe Beko'ya transfer olmuştu.

Fransa Milli Takımı'nda da görev yapan 2,11 metre boyundaki Lauvergne, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 6,3 sayı, 2,7 ribaunt, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 10,5 sayı, 6,7 ribaunt ve 2 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

Litvanyalı çalıştırıcı Sarunas Jasikevicius'un ayrılmasının ardından başantrenörlüğe Avusturyalı Martin Schiller'i getiren Zalgiris, daha önce de Tomas Dimsa, Steve Vasturia ve Marek Blazevic'i kadrosuna katmıştı.



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