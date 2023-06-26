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Spor Zajc'ta beklenen haber
Spor

Zajc'ta beklenen haber

Yeniakit Publisher
2023-06-26 13:55:00 -
Zajc'ta beklenen haber

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Sloven oyuncu Miha Zajc ile yeni sözleşme konusunda anlaştı.

Miha Zajc ile yapılan sözleşme yenileme görüşmeleri mutlu sonla bitmek üzere .

Jesus ile yıldızı barışmayan Sloven futbolcu, Portekizli hocanın takımdan ayrılması ve yönetimin kalması için ortaya koyduğu çabaya karşılıksız kalmadı.

Sözcü'de yer alan habere göre; 1.4 milyon eurodan üç yıllık sözleşmeye 'Evet' diyen tecrübeli futbolcunun transferi önümüzdeki hafta açıklanacak.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 34 karşılaşmaya çıkan Miha Zajc, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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