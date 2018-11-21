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Zahter nasıl bir baharat?

"Nasıl bi' şeymiş ki bu zahter, neye benziyor?" diye sorduğunuzu duyar gibiyiz.

21 Kasım 2018 Çarşamba 19:15
Zahter nasıl bir baharat?

Osmanlı'dan günümüze Nam-ı diğer: Kara

Zahter, yaygın olarak "dağ kekiği", kimi yerlerde de "kara kekik" olarak anılan bir yabani bitki. Fakat fesleğen gibi saksıda da yetiştirebilirsiniz. Bildiğimiz kekiğe biraz benziyor tabii ama farklı olarak, daha ferah bir kokuya, capcanlı bir yeşil rengine ve uzun yapraklara sahip bu sevilesi bitkimiz. Çoğunluk olarak Doğu Akdeniz bölgesinde, başıboş bir yabani bitki olarak yetişiyor. Çalı gibi olan zahterin sert görünümünün altında yumuşacık bir tadı var. Ülkemizde Mardin, Hatay, Gaziantep, İskenderun, Mersin kırsalında gayet boldur..

Tozu aktarda

Kahvaltılık zahterin içerisine kavrulmuş nohut, leblebi, menengiç, kavun ve karpuz çekirdeği, rezene, küzbara, buğday, kimyon, sumak, susam, biber ve tuz baharatları ilave edilir. İçeriği oldukça zengin olan kahvaltılık zahterin lezzeti de bir o kadar zengindir. Dilerseniz bu malzemelerden istediğinizi ilave edebilir, dilerseniz de zahteri hiçbir şey karıştırmadan direkt olarak kahvaltılarda tüketebilirsiniz. Hazırlanılan bu toz karışım kahvaltılarda zeytinyağı ile birlikte enfes bir lezzet ortaya çıkarır.

Bir kaseye kahvaltılık toz zahter, bir kasenin içerisine ise zeytinyağı konulur. Ekmek ilk olarak zeytinyağına batırılır, ardından zahtere batırılarak yenilir.

Savaşçıların gözdesiymiş

Osmanlı irfanından tâ günümüze kadar gelen zahter birçok hastalığa da şifa kaynağı olmaktadır. Zamanında savaşçılar onunla güç toplarmış.

Sağlam bir antioksidan olan zahter bitkisi aynı zamanda kansızlığa iyi geliyor, bedensel gücü artırıyor, düzenli olarak tüketildiğinde kabızlığı önlüyor, öksürüğü kesiyor, iştah açıyor, kalp çarpıntısını gideriyor ve idrar söktürerek mesane ağrısını azaltıyor.

En yaygın kullanımı çay

"Eh peki başka nasıl tüketeceğim ben bunu?" diyenler çayını içerek de tanışabilir zahterle. Kurutulmuş zahter otundan bir çay kaşığı kadar alıp (önce üzerinden su geçirmenizi tavsiye ediyoruz) tıpkı yeşil çay gibi sıcak suya koyarak çok uzun değil, 2-3 dakika demlemesini bekleyeceksiniz.

Öte yandan; zahter piyazı veya salatası da zahteri müthiş lezzetli olur. Hele kırma zeytin ve kırmızı biber ile.. Haşlanmış kuru fasulye de olabilir.. Yalnız uyaralım: Zahter, hamileler ve guatr hastaları için uygun değil...

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 19:15
  1. Mardin
  2. Mersin
  3. Hatay
  4. Gaziantep
  5. zahter
  6. zahterin faydaları

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